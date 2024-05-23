OPPO Reno12 系列发布2699 元起，全新潮流新风尚

【天极网手机频道】5月23日，OPPO发布科技潮品 Reno12 系列，包含 Reno12 与 Reno12 Pro，以超美小直屏设计，以及行业首发的新科技，引领全新潮流方向。首次亮相的全新配色 Reno12 「千禧银」与Reno12 Pro的「银幻紫」，融合「四曲柔边直屏」的全新设计，用千禧风的语言，讲述不被定义的未来潮流。Reno12 系列是首个能发布实况照片的安卓手机，并支持多种滤镜与美颜效果，让小红书的分享拥有充沛的生命力。因为 AI 而更聪明的 Reno12 系列再次改变了影像体验，通过全新的 「AI 闭眼修复」，广受好评的「AI 消除」与「AI 抠图」，让最佳时刻不留遗憾。

“Reno 走到现在已经十二代了，我们始终不忘的初心，就是 Reno 是一个为年轻人而生的产品系列。”Reno 系列产品总监王伟表示，“今天 Reno12 带来的所有产品体验都不同于以往。我们不想用任何规则或者标准限制生命力的表达。所有的产品设计，都是为了记录你每一个真实生动的瞬间，记录你独特的、不被定义的美。”

OPPO Reno12 系列新品提供 Reno12 Pro、Reno12 两个版本，2699 元起售。Reno12 系列即刻开启预定，并将于 5 月 31 日开售。

超流行千禧时尚风潮，造就超美小直屏

全新 Reno12 系列从风靡时尚秀场的 Y2K 风格中获取灵感，掀起全新流行趋势。流银玻璃工艺以高亮材质与灵动曲线呈现绮丽流动质感，在平面中营造包含“山峰”与“山谷”的立体视觉奇观。Reno12 系列全系采用四曲柔边直屏设计，既提供直屏般不妥协的 6.7 英寸宽广视野，同时也营造出鹅卵石般柔和的握持感受，也让轻至 179g、薄至 7.25mm 的机身更显纤薄。

Reno12 系列带来六款全新配色。Reno12 Pro的银幻紫配色以紫色的神秘融合银色的潮流，更以流银玻璃工艺塑造浑然天成的流动质感;Reno12 Pro 还包括香槟金与乌木黑两种配色。

Reno12 则全新带来千禧银配色，凸显银色的潮流意味，并凭借液态金属般的流动质感彰显未来美学;Reno12 还包括柔和桃与乌木黑两套配色。

Reno12 系列的两款机型均汇集全面防护，使轻巧与强固得以兼备。机身采用 OPPO 金刚石架构，凭借超耐刮的康宁大猩猩玻璃 Victus2与 OPPO 自研的 AM04 稀土合金，大幅提升机身强度，实现防摔、防压的安心保护。Reno12 系列还通过 IP65 防尘防喷淋认证。

安卓生态首次支持实况照片分享，分享生命力

Reno12 系列首次支持全新的实况照片功能，是首个能在小红书发布实况照片的安卓手机，更首度支持 AI 人像算法和多种氛围感滤镜，帮助用户分享更有动感与生命力的生活日常。

Reno12 系列的实况照片可使用 5000 万 AI 全焦段三摄中的任意一颗摄像头拍摄，让静态的美照也具备视频一般的生命力和感染力。

值此毕业之际，OPPO超影像大赛联合Reno12系列，共同发起「Live 这一刻」毕业季影像征集活动，鼓励所有毕业生或曾是毕业生的你，用镜头拍下属于你的青春一刻，无论是难舍的校园时光，还是其中不断向上成长的自己，抑或是离校后始终鲜活灿烂的生命力瞬间，都是最美好的时光礼物。

除了静态摄影作品的征集，本次活动还新增了 Livephoto 实况动图赛道，可以在5月27日-7月10日期间前往超影像官网参与，期待每位创作者用影像记录下青春最生动的每一面。

全方位 AI 影像，助力全情创作与分享

Reno12 系列配备 5000 万 AI全焦段三摄，带来新升级的 5000 万 AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，并搭载 5000 万AI 猫眼镜头，帮助用户以影像记录从全身到半身的多种人像题材。借助 OPPO 领先的 AI 能力，Reno12 系列融入多项 AI 影像能力，帮助用户通过全新一代的 AI 辅助创作，为自己的最佳时刻更添创造力。

Reno 12系列首次带来AI闭眼修复功能，可智能检测合影中的闭眼表情，并一键完成“睁眼”修复，还原合影最佳时刻。广受好评的 AI 消除在Reno12 系列中新增一键智能消除功能，可自动识别并消除图片中的杂物或路人，再生成自然的填充，提供清场式打卡的全新拍摄体验。AI 抠图功能可在毫秒间快速提取照片中的多个主体，添加为贴纸，不仅为手账和笔记制作倍添便利，也可借此将合照时缺席的朋友“放入”照片中，轻松实现“赛博合影”。

Reno12 系列同样搭载 Reno 人像算法矩阵，借助与影像旗舰 OPPO Find X系列同源的超光影系统，带来自然的人物与背景虚化过渡、没有计算痕迹的超高清晰度，以及自然立体的光影表现，实现更具生命力的人像拍摄。

高效 AI 工具，复杂的事顷刻就好

Reno12 系列以 AI 能力重构手机功能的方方面面，能提供更加便捷、省心的 AI 服务，可使学习等多种生活场景中复杂、费力的工作在顷刻间完成。Reno12 系列中的 AI 通话摘要功能，可在通话结束后自动生成包含待办事件、时间、地点的通话摘要。AI 录音摘要可一键智能生成结构化摘要，重点内容一目了然，为高效学习提供助力。AI 文档扫描功能为整理文档和板书带来效率革新，无论是去除试卷上的笔迹，还是识别复杂的数学公式都信手拈来。小布英语老师与小布面试官可覆盖语数英课程辅导、口语练习、模拟面试等多种学习场景，有不会的问题，问问 Reno12 就能搞定。

Reno12 系列的 AI 能力亦可为旅行娱乐带来便利。基于 OPPO 与百度地图的合作，Reno12 系列能够获取真实地图数据和地点信息，使用户在旅行途中或日常生活里，都可获得准确的地点推荐。无论是旅途中即时探索周边的当地美食，抑或是寻找周末休闲聚餐的新去处，Reno12 系列都可成为你的最佳出行搭子。

星速版旗舰芯，游戏体验极速冷劲

Reno12 系列搭载天玑星速版旗舰芯片，其中 Reno12 Pro 搭载天玑 9200+ 星速版旗舰芯片，Reno12 搭载天玑 8250 星速版旗舰芯片，均融合全新星速引擎技术，为高帧率游戏能效迸发更出色表现。Reno12 系列的游戏温度较 iPhone 低至高 9 摄氏度，Reno12 Pro 运行王者荣耀时的功耗降低 12%，Reno12 系列运行逆水寒时的平均功耗节省 20%。基于强大性能，Reno12 系列可支持王者荣耀 120 帧高清画质下的持久流畅，并独家支持逆水寒手游 ProXDR 光影显示，为手游带来 HDR 的全新视觉体验。

Reno12系列还为游戏体验带来多项全新升级。Reno12 系列搭载 OPPO 独家的浓缩内存技术，显著提升应用启动速度和后台保留能力。Reno12 系列最高提供 16GB 内存与 512GB 存储，配合LPDDR5X 与 UFS3.1 组成的超速大内存组合，让流畅加倍。

Reno12 系列支持 80W 超级闪充，20 分钟即可充至 55%，为游戏持续提供充沛电量。独特的电池健康引擎可减缓 Reno12 系列电池容量的损耗，使电池充放电循环次数远超行业标准，在 4 年使用后电池容量仍不低于出厂时的 80%。

雨水触控功能专为湿手、汗手等典型游戏场景下的触控失灵而优化，在屏幕溅水、手沾汗水、屏幕凝结水汽等状况下，Reno12 系列都可实现高精度、高成功率的触控。配合 IP65 防尘防喷淋认证，Reno12 系列可随时随地，放心开玩。

Reno12系列提供医疗级的护眼技术，并通过国家眼科中心护眼认证。基于与浙江大学联合进行的人因学研究，Reno12 系列可基于环境光调节屏幕色温与亮度，缓解长时间观看手机后的疲劳视觉感知。Reno12 系列借助高亮度下类 DC 调光与低亮度下 2160Hz 高频 PWM 调光，为对屏幕闪烁敏感的用户提供额外呵护，减少因使用屏幕导致的视疲劳。

搭载超级 Wi-Fi 2.0，Reno12 系列在 Wi-Fi 网络信号弱的环境下可智能匹配最佳网络，自动增强网络信号，减低游戏时延。

发售信息

OPPO Reno12 系列提供多种配色方案，其中 Reno12 Pro 提供银幻紫、乌木黑、香槟金三款配色，12GB+256GB 版本售价 3399 元，16GB+256GB 版本售价 3699 元，16GB+512GB 版本售价 3999 元。Reno12 提供千禧银、柔和桃、乌木黑三款颜色，12GB+256GB 版本售价 2699 元，12GB+512GB、16GB+256GB 版本售价 2999 元，16GB+512GB 版本售价 3199 元。

Reno12 系列即日开启全面预订，将于 5 月 31 日开售。用户可在 OPPO 商城、授权电商、OPPO 体验店、授权零售商门店等线上线下全渠道购买。

由内而外深度定制，Reno 12系列首选耳机OPPO Enco R3亮相

本次发布会还带来“为 Reno 而声”的OPPO Enco R3。Enco R3 深度联合 Reno12 系列特调「幻紫星河」，13.4mm超大动圈搭配特调风格，声音节奏感更强。配合Reno系列手机使用，还可开启空间音效，享受沉浸体验。Enco R3全新配色「月白」，与Reno12 系列组成最佳颜值CP。此外，Enco R3还以Reno12系列的「银幻紫」配色为灵感，定制专属弹窗主题。

OPPO Enco R3拥有35小时长续航，支持蓝牙5.3。OPPO Enco R3起售价 299 元，与 Reno12 系列套餐购买立减 100 元。5 月 23 日晚上 8 点开启预约，5 月 31 日正式开售。

OPPO Pad Air2 全新配色极光紫，Reno12 的学习搭子

OPPO Pad Air2 全新配色极光紫，光哑同体，紫中带银，是 Reno12 银幻紫的最佳 CP。

OPPO Pad Air2是一款专注于青少年学习的护眼大屏平板。11.4 英寸大屏，旗舰同款的黄金 7:5 比例，让屏幕显示面积更大。低蓝光护眼屏幕，有效过滤 60% 有害蓝光，无需开启护眼模式，在护眼的同时屏幕不发黄。学习空间专属密码，解锁平板直接进入学习空间，让学习更加专注。远程小程序管控，随时查看平板使用情况。

OPPO Pad Air2 极光紫，起售价 1299 元，现已开启预售，首销期间最高立减 200 元。5 月 31 日正式开售。