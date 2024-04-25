iQOO Z9系列全系开启预售：预售量为Z系列历史最高的6倍

【天极网手机频道】iQOO于4月24日发布全新一代中端旗舰标杆iQOO Z9系列，带来Z9 Turbo、Z9以及Z9x三款新品。iQOO Z9系列横空出世的“Turbo”，代表了iQOO对自身的更高要求、对用户的需求回应以及对行业趋势的洞察与探索，带来了iQOO Z系列史上最强性能、史上最大超薄蓝海电池，同时还兼具轻薄手感。发布会后新品开启预售，旋即迎来“爆单”时刻，iQOO Z9 Turbo单品3分钟超Z系列首日预售历史纪录，iQOO Z9全系列预售量为Z系列历史最高纪录的6倍。

而iQOO Z9系列之所以有破记录的成绩，得益于其在同档价位不错的竞争力。其中iQOO Z9 Turbo搭载了第三代骁龙8s 移动平台、独显芯片Turbo以及6000mAh超薄蓝海电池。外观上，标志性舷窗设计、主流旗舰同款护眼屏以及全新索尼传感器等让其从内到外品质跃升，从上到下不负期待。iQOO Z9采用高通第三代骁龙 7 移动平台，并搭载了多项 Turbo 同款旗舰配置。而iQOO Z9x 则可以用一句话概括，那就是“性能有惊喜，电量无压力”。

发布会上，iQOO 产品副总裁罗锋表示：“ iQOO 一直坚持性能第一、游戏体验第一!在游戏电竞体验上，只有 iQOO 和其他!” iQOO Z9系列超狠的旗舰配置，让性能特爆、续航特爆。

旗舰蓝科技 首发史上最大6000mAh 蓝海电池

续航决定手机的基础体验，iQOO一直致力于电池与闪充的技术革新。此次，iQOO Z9全系配备 6000mAh大电池。iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9采用蓝海电池技术，通过碳元重组、极片重塑以及激光蚀刻三项技术突破电池技术瓶颈，配合算法优化，让两款手机快充、耐用和轻薄三者兼得。与此同时， iQOO自研电池封装技术让手机内部成功瘦身，相同的体积装得下更大的电池。

iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9支持80W 闪充，7.5W 有线反向充电。系统轻量化、异构计算空间等更科学的系统优化设计，让手机实现更低消耗、更高能效。

旗舰同源骁龙 8 系 更稳更强更流畅

iQOO Z9 Turbo所搭载的第三代骁龙 8s 采用了与第三代骁龙 8 旗舰平台相同的 CPU 架构，通过iQOO 与高通开展的为期289天联合调校，带来顶级性能和更优功耗。首次搭载的独显芯片Turbo，进一步提升高帧游戏体验，强化iQOO Z9 Turbo在游戏及其他各项性能上的表现。独显芯片 Turbo所支持的游戏超帧功能，能突破原生的帧率限制，视觉体验更丝滑;视频超帧，双通道超帧技术“让流畅度超级加倍”;原画模式，在流畅度之外，进一步优化色彩表现。在现场的多款游戏性能测试中，iQOO Z9 Turbo画质拉满、帧率更稳，体验更流畅，堪称“同档最稳 8s”。

之所以能取得如此好的效果，据iQOO产品经理邢程介绍，秘诀还在于“拼散热、拼调校”。iQOO Z9 Turbo搭载了6K 天幕VC液冷散热以及 6043mm² iQOO史上最大面积的均热板，有效保证手机在高负荷运行时的散热效果，让玩家在长时间游戏中也能享受手机的稳定性能。自研的帧率感知技术，通过实时、逐帧的 AI 智能预判和调度，深度调校平台性能，让游戏画面更平滑，技能释放更清晰流畅。

iQOO Z9 Turbo还有三项“Z 系列首次”突破，除首次搭载独显芯片Turbo外，它还首次适配了《王者荣耀》120FPS + 极致画质，并通过 KPL 比赛用机测试认证;首次支持移动光线追踪技术，独家适配《暗区突围》全图光追，实时渲染真实世界的光影效果，为玩家带来更高品质的沉浸感官体验。

iQOO 12 系列同源设计 轻薄手感旗舰质感

电池容量大并不代表一定要牺牲手感，iQOO Z9全系整机厚度保持在8mm以内，重量在200g之下。其中，蓝海电池技术通过对电池材料、工艺等方面的创新性升级，让电池更薄、重量更轻。全新核舟架构让iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9在手感与质感上打破常规、不再退让。 6000mAh的超大电池，整机厚度仅为 7.98mm，接近大多数5000mAh电池的手机。重量均保持在195g之下，挑战成为全行业最轻薄、手感最好的 6000mAh 手机。

ID 方面，iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9皆采用旗舰同源的设计语言。标志性金属舷窗设计，方寸间构筑方圆平衡。奢华腕表上的星轨刻度纹理，传递出内敛的高级感。旗舰等深四曲后盖，无论横向或竖向，都能保持一致的舒适握持感。直边中框，因为超薄、更显利落。正面则是褪去了屏幕支架的设计，换上精致的超窄黑边，手感轻盈细腻。

主流旗舰同款 C8 屏幕 好看还护眼

iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9 采用了144Hz 超高刷新率的华星 C8 旗舰屏，并通过了SGS 低蓝光及低频闪双重认证。局部峰值亮度高达4500nit，能够适应多种环境，局部明暗细节的对比更真实更震撼。144Hz 超高刷新率以及1.5K 分辨率在视觉上更加流畅，并带来更快的响应速度，让用户畅享极致影音与游戏体验。

不仅如此，iQOO 还带来了最护眼的调光“全家桶”。默认状态下，屏幕亮度低于24nit时，将开启3840Hz PWM调光，减少眼疲劳、视力下降等负面影响，提高屏幕的色彩表现和对比度;45至90nit时为2160Hz PWM调光，低亮度时保持舒适体验，高亮度下确保色彩准确性;大于90nit时则是类DC调光模式，色彩更稳定、更护眼。三种调光模式，在用户的使用过程中可以最大限度地降低频闪，做到全程护眼。更有旗舰级环境色温自适应，屏幕色温根据冷暖光环境作智能、动态匹配，知冷暖，更贴心。

而在护眼方面，iQOO Z9x 同样足够出色。作为Z9系列唯一采用LCD屏幕的产品，iQOO Z9x拥有最高120Hz 的七挡变速高刷，全屏最高亮度可达 1000nit ，带来更强悍的显示性能和更多的屏幕护眼之选。

全新定制主摄 影像蓝厂加持

iQOO Z9 Turbo采用全新索尼光喻 LYT-600 主摄，5000 万像素配备领先对焦技术，配合 OIS 光学防抖技术，再大场面也能稳住丝毫不慌，让关键的精彩瞬间告别手抖和糊片。搭载相同主摄的iQOO Z9支持运动摇摄、2X人像等旗舰影像算法。而iQOO Z9 Turbo则适配多款旗舰影像算法，捕捉世界质感色彩，酷玩趣味鱼眼相机，留住流光带来的绚丽，品味夜晚深邃的夜景……

全新 OriginOS 4 “智能 + 品质”贴心又安心

iQOO Z9全系支持IP64防尘防水、湿手触控功能;48个月抗老化，让手机久用如新。与此同时，iQOO Z9 全系还将搭载 OriginOS 4.0 。熟悉的OS 4，焕然一新的体验，更多一众AI亮点。持续成长的AI蓝心大模型，布局五大超能，能实现超过700种手机相关功能。通过AI“专属私人助理”蓝心小V，为超过2000万用户提供超能问答、超能创作、超能搜索、超能管理、超能交互等AI服务。一句话视频剪辑、AI 笔记创作、小V帮记等功能方便快捷，引领行业风潮。未来，在性能和细节体验方面，OriginOS 4 还将进行持续不断的改进，为用户带来更加流畅、高效的使用体验。

本次发布的iQOO Z9 Turbo与iQOO Z9共有星芒白、曜夜黑以及山野青三款配色。iQOO Z9 Turbo的价格为1999元(12GB+256GB)、2299元(16GB+256GB)、2399元(12GB+512GB)、2599元(16GB+512GB)。旗舰的配置，更低的价格，真正做到了“同档最强”!

iQOO Z9的价格为1499元(8GB+128GB)、1599元(8GB+256GB)、1799元(12GB+256GB)、1999元(12GB+512GB)。旗舰体验，更具性价比!

iQOO Z9x共有星芒白、曜夜黑以及风羽青三款配色，价格为1199元(8GB+128GB)、1299元(8GB+256GB)、1499元(12GB+256GB)。续航无压力，兼具更多性能惊喜!

4 月 24 日，iQOO Z9系列全渠道开启预售。iQOO Z9 与 Z9x 将于4月 29 日10:00正式开售。Z9 Turbo 将于5 月 7日10:00正式开售。Z9 Turbo先享计划现已开启，即刻下单，享4月29日优先发货，先到先得!

至轻至薄、旗舰制冷 游戏超神好搭档

iQOO本次还发布了首款磁吸散热背夹，19.9mm 至薄机身，69g 超轻设计，低至 -7℃ 的旗舰级制冷，7 秒即可达到 10℃ 疾速降温。创新性架构设计，在低功率状态下也能实现旗舰级的制冷。不仅支持 Magsafe 磁吸标准，还附赠引磁片，可兼容多品牌手机及平板，简单操作一贴即合。纯色流线外壳，配合RBG 循环双模式灯效，氛围瞬时拉满，炫酷灵动。全新 iQOO 磁吸散热背夹首销优惠价 179 元，冰晶白在4月24日―4月29日期间，搭配 iQOO Z9 系列购买仅需 99 元。

更多体验 好用又好玩

此次共同发布的还有全新iQOO WATCH与林踪绿配套表盘。搭载自研蓝河操作系统的iQOO WATCH，具备多通道健康运动监测功能，最长可达16天的超长续航，还有eSIM独立通信、微信手表版、NFC卡包与车钥匙等功能，致力于带来更多好用又好玩的的使用体验。iQOO WATCH eSIM版直降100元，到手价1199元;蓝牙版搭配Z9系列购买仅需999元。