全球最薄折叠旗舰 OPPO Find N5 今日正式开售，这样购买更优惠！

【天极网手机频道】天极网近日消息，OPPO于本月 20 号发布的 OPPO Find N5 于今日2025年2月26日正式开售。作为全球首款闭合厚度突破9毫米的折叠屏手机，Find N5以8.93mm的极致轻薄设计、航天级钛合金铰链技术、满级防水能力及创新AI生态功能，重新定义折叠旗舰新标杆。在关于价格方面，OPPO Find N5 一共有三个版本和三种配色，分别为此次主打的配色――玉白和锻黑、暮紫三种配色，售价分别为：12GB+256GB为8999元，16GB+512GB版本为9999元，16GB+1TB卫星通讯版本为10999元。如果此前有打算要购入Find N5 折叠屏手机的用户，可以在各大平台开始下单了。

以下是天极网整理首发购入 Find N5的 OPPO Find N 系列老用户和苹果用户以旧换新补贴的攻略，此前有购买过 OPPO Find N 系列折叠屏的老用户或者是从苹果设备转 OPPO 折叠屏的用户都可以通过官网的以旧换新补贴享受最高 1800 元的购机补贴。

在进入OPPO商城后，进入OPPO Find N5 的购买链接，点击「点击估价」按钮，进入免费估价页面，即可查看手中的旧机换新后支持抵扣价值，在换新优惠的加持下，满足 600元的订单补贴 200元，苹果机型额外补贴 100元;满足 1200元的订单补贴 400元;满足 2500元的订单补贴 800元，苹果机型额外补贴 200元，满足 4000元的订单补贴 1100元，苹果机型额外补贴 300元;满足 5000元的订单补贴 1300元，苹果机型额外补贴 400元。发布会提到的Find N系列老用户，所有机型都将额外补贴 400元，天极网实测Find N3用户选择 12GB+256GB 的版本正常机况可以抵扣 4456元。以上换新补贴活动维持到 2025年 3月 9 日，各位O粉如果想要换新机可以不用着急。

这款OPPO 预热已久的折叠屏旗舰，除了有着轻薄至 8mm 的机身，还是市面上唯一搭载骁龙 8 至尊版移动平台的折叠屏手机和5600mAh冰川 电池 ，这样的搭配堪称折叠屏手机中最强的能效组合，同时Find N5还是市面上唯一一台骁龙 8至尊版折叠旗舰。这一组合不仅提升了手机的性能，还在续航方面提供了卓越的表现，确保用户可以在长时间使用中享受顺畅体验。无论是日常工作还是娱乐，Find N5都能轻松应对，为用户带来无与伦比的使用感受。作为全球首款搭载骁龙 8至尊版移动平台的折叠旗舰，Find N5在性能上的表现自然不容小觑。骁龙 8至尊版凭借其先进的制程工艺和强劲的计算能力，赋予Find N5极为强大的处理能力，能够在多任务处理和重度应用中展现出色的流畅度和稳定性，运行中等负载的游戏也不在话下，其他品牌的折叠屏能做到的，OPPO Find N5同样能够实现，并且做得更好。这一切都得益于骁龙8至尊版强劲的性能支持，赋予了Find N5无与伦比的底气。

OPPO Find N5不仅在硬件上实现了进一步突破，引领了行业的发展，在软件层面也带来了全新的创新――桌面平台的“O+互联”。无论用户使用的是Windows还是Mac平台，通过安装OPPO独家推出的“O+互联”，无需登录账号，即可通过Find N5远程访问和控制主机中的文件。为了更好地满足用户的操作习惯，Find N5还配备了超仿真的Mac键盘和触控板，提供了更加直观的操控体验。此外，借助“O+互联”，用户可以在日常办公过程中轻松访问手机端数据，打破了不同设备间的生态壁垒，实现了更为边界的多设备间互动。

以上则是天极网整理关于OPPO Find N5 的购买信息，这款手机作为全球最薄的折叠屏设备，未来将如何在手机市场中掀起波澜，令人期待。而在硬件和软件层面的创新，也将为友商们带来不小的竞争压力。无论是作为日常工作工具，还是娱乐设备，OPPO Find N5都将成为折叠屏需求用户的首选之选。