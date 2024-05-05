厂商常说的生态是指什么？品牌忠实用户的背后成因又是什么？谈谈我的看法

【天极网手机频道】生态壁垒这个概念在小编的印象里最早起源于苹果，iPhone、iPad、iMac以及Apple Watch之间通过iCloud和Hand Off功能互相打通，只需要登录同一个账号，那你就可以很方便地用电脑接打手机上的电话、用平板查看手机拍摄的照片、在手机平板电脑三者之间无缝地共享文件等操作。

完善的生态互联功能的确能很大程度上提升用户的使用体验，在国内包括华为等厂商在内也在积极的推进品牌生态服务的建设。尤其是在今年春季发布的这波数码新品中，生态体验的概念被vivo、小米和荣耀反复提及。而小编刚好入手了其中的荣耀MagicBook Pro 16电脑和Magic6系列手机，在长时间的使用之后，我认为它们吸引我留下的主要原因不只是产品本身的表现，其背后庞大的生态闭环体验，才让使用体验发生质变的根本原因。

选择这一套生态的理由其实很简单，荣耀是除了苹果之外唯一家同时在做旗舰级手机、高性能轻薄笔记本、平板电脑、智能手表、车联服务以及配套智能家居生态的厂商，因此为应用生态的完善体验提供了硬件条件。并且在手机中激活HMS服务之后，荣耀的生态还可以与鸿蒙生态互相兼容，甚至荣耀MagicBook Pro 16新升级的空间音频功能可以和HUAWEI FreeBuds Pro2在底层上互通，手表与手机以及耳机之间也有类似的操作，可以说是同时有两套生态服务加持。

因为小编之前是华为全家桶的用户，同时对设备的性能需求比较高，所以能够兼容鸿蒙生态的荣耀系产品就在之后成为了我的第一选择。单一产品的体验上，荣耀Magic6 Pro在很多方面的表现其实都算不上是今年新机中最好的存在，但在使用了三星S24 Ultra、OPPO Find X7 Ultra、小米14 Ultra以及华为Mate60 Pro一段时间后，我还是用回了荣耀Magic6 Pro。

原因无它，完善的生态可以让使用体验发生质变，我可以很方便的在高性能轻薄PC、手机和平板之间同步拍摄的素材，可以方便的用电脑或者手表接打电话，可以在所有生态内的设备中使用同等能力的AI助理，这些都能让我在日常生活中感觉用着更顺手更方便，因此在单一产品体验上的一些劣势也可以被包容。

生态闭环除了带来使用体验的提升外，也大幅增加了用户的粘性，消费者对于品牌的忠诚度也随之而来。回看，国际数据公司(IDC)发布的2024年第一季度中国手机市场跟踪报告，荣耀和华为俩家公司分别以17.1%和17%的市场份额并列第一，在产品力存在客观不足的情况下，搭建完善的系统生态和目标用户对品牌的高忠诚度是这两家公司手机销量的保障。

随着手机、平板、PC的硬件的设计逐渐趋同，系统生态的建设变得越来越重要，因此大家在选择手机时不要只看手机本身的硬件，随着手机使用时间的增加，我们早晚会入坑到厂商搭建好的系统生态中，而良好的完善的生态体验会为我们实际的用户体验带来巨大的改变。