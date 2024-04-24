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挑战最轻薄 6000mAh 手机，iQOOZ9 Turbo 上手体验

2024-04-24 20:00:26 作者：钛羊

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  【天极网手机频道】在游戏体验上，iQOO手机一直坚持性能第一、体验第一的原则，不断打造出深受游戏玩家喜爱的爆款产品。根据最新消息 iQOO 在 4 月24 日发布了 iQOO Z9 系列手机。天极网这次抢先拿到了iQOO Z9 Turbo 真机，相信不少手游玩家对这款手机充满期待，接下来，小编带你深度体验一下iQOO Z9 Turbo 这款手机表现如何。

挑战最轻薄 6000mAh 手机，iQOOZ9 Turbo 上手体验

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  旗舰设计-内外都是小“iQOO12”

  iQOO Z9 Turbo 正面去除了中端手机常用屏幕支架，做到了 1.54mm 的窄边框。侧面采用直边中框，做了棱角平滑处理，保证了美观的同时又避免了割手。

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  来到背面，首先映入眼帘的是一个硕大的镜头模组，模组内部有两颗摄像头竖向排列，镜头右侧还有 OIS 的字样，这意味着 iQOO Z9 Turbo 支持 OIS 光学防抖。镜头模组的右侧是一颗竖向排列的双色温闪光灯。

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  后盖是磨砂玻璃材质，颜色简洁淡雅，彰显自然美学。后盖手感非常光滑细腻，即使长时间游玩也能保持手感干爽。后盖在与边框衔接的地方采用了微曲工艺，这样的后盖手感过渡更自然握持手感会更好。这个背面沿用了iQOO12的设计语言，主打一个旗舰设计下放中端。

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  最强骁龙8s Gen 3 ，史上最强Z系列

  不仅外观是旗舰设计，配置也是向旗舰看齐。iQOO Z9 Turbo是首批搭载第三代骁龙 8s处理器的机型，第三代骁龙8s采用与骁龙8Gen3旗舰处理器相同的 CPU 架构，基于台积电 4nm 工艺打造，包括一个 主频3.0GHz 的超大核，4个主频 2.8Ghz的大核和3个主频为 2.0Ghz 的小核，带来顶级的性能和更优秀的功耗表现。

  不仅如此，iQOO Z9 Turbo 还继承了第二代骁龙 8 旗舰平台的 GPU 架构，支持新一代图像运动引擎，还引入了 AI 增强特性，提升性能的同时，降低了功耗，带了顶级的性能和无延迟的体验。iQOO Z9 Turbo的内存组合为LPDDR5X +UFS4.0 ，至高 16G 运行内存，更高的内存规格意味着系统和软件运行更加流畅，响应速度也更快。LPDDR5X +UFS4.0与 骁龙 8 平台组成“性能铁三角”，性能能效双双提升。

有双芯才是真 Turbo

  这一次iQOO Z9 Turbo 是 iQOO Z 系列首次搭载双芯片，独显芯片 Turbo 可以提升游戏画面渲染的速度，减轻骁龙 8s 芯片的压力从而带来帧率的提升和功耗的降低。iQOO Z9系列首次支持《王者荣耀》120FPS+极致画质，并且iQOO Z9 Turbo 已通过 KPL 比赛用机测试认证，并适配 Monster+模式。不仅可以游戏插帧，还有原画显示，独显芯片 Turbo还可以重构整个手机的画面细节，带来原画模式，100%还原高能本色。

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  不仅游戏可以插帧，视频也可以插帧，iQOO Z9Turbo 支持B 站、腾讯视频、芒果TV、优酷、爱奇艺等主流视频平台超帧播放，为原本 30 帧的视频内容解锁更高折率和码流。目前 iQOO Z9 Turbo 的144FPS高帧游戏生态已共计适配 20+款游戏。

6K 天幕 VC 液冷散热

  游戏体验的提升也离不开散热技术的加持，良好的散热水平不仅可以保证游戏帧率的稳定，操作的流畅，还可以保证游玩手感。iQOO Z9 Turbo 搭载 iQOO 史上最强的 6K 天幕VC 液冷散热。均热板直接提升 200%，来到与 iQOO 12 同级别。

实际游戏表现

  接下来，我们来看实际游戏测试。小编选用比较热门的三款游戏：《原神》、《王者荣耀》、《暗区突围》作为测试项目。在连接 WIFI、关闭蓝牙和定位、开启智能刷新率与 Monster 模式、声音和亮度均为 50%的情况下，对这三款游戏进行测试，记录帧率曲线。得到如下结果。

  原神中画质，蒙德城跑图 30 分钟，帧率稳定在 60 帧，绝大多数时间是 61-62 帧，越是复杂的场景帧率反而越高，静止的不动芯片负载低的时候会回落到 60 帧。这种调教方式既保证了复杂场景不掉帧又使得低负载场景更省电。

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  王者荣耀效果全部拉满、稳定 120 帧，末尾的帧率突然降到 60 帧由于是开启的智能刷新率，到游戏结束回到主界面刷新率会自动降低以达到省电效果。

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  第三款游戏暗区突围，高清画质开启HDR 和光追的情况下，也是基本全程稳定 60 帧。我们可以看到，这次的 iQOO Z9 Turbo 搭载的第三代骁龙 8s 平台和独立显示芯片 Turbo，效果还是很明显的，整个测试流程下来，手机仅仅是温热。独立显示芯片不仅可以带来更高的帧率，更流畅的游戏体验，还能降低整机的功耗，降低发热的效果。

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  首发 6000mah 超薄蓝海电池

  你可能见过搭载 6000mah 的手机，但你绝对没见过 搭载6000mah厚度不到 8mm 的手机。更离谱的是，iQOO Z9 Turbo 全机重量仅194.9g。此外 iQOO Z9 Turbo 还支持 80W 闪充(附赠的是 67W 充电器)，最快五分钟充进1000mah 的电量，还支持 7.5W 反向充电，为亲友设备应急充电，带给他们满满的安全感。

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  有了史上最高容量超薄蓝海电池的加持，iQOO Z9 直接化身续航“巨无霸”。满电可以连续播放八部电影。更厉害的是，在手机电量耗尽的 6 小时内，iQOO Z9 Turbo 支持极速启动，Origin OS4.0利用降低开机电压阈值的方式，可以实现充电 3s 亮 logo，24s 出现开机界面，免去等待时间，避免错过关键信息。经过小编的测试，iQOO Z9 Turbo 用附赠的 67W 充电头的实际充电曲线如下图。

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  实际续航测试曲线如下，充到满电之后，连接 WiFi未插SIM 卡的情况下，待机一晚上，电量没有变化还是 100%。 第二天 9:45开始打开蓝牙定位、声音和亮度均 50%的情况下，B 站在线看1080P视频1 小时、英雄联盟手游 1 小时、QQ 音乐音量 50%外放在线听歌 1 小时、期间还拍了几张照片、测试完这些项目，时间就已经来到了下午两点半，还剩 75%的电量，也就意味着高强度使用一上午，仅仅耗费 25%的电量，用不完，一天根本用不完。高强度使用，一天一充完全没问题，中低强度使用可以做到两天一充。

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  旗舰同款护眼屏，娱乐护眼两不误

  iQOO Z9 Turbo采用旗舰同款护眼屏，该屏幕采用华星光电 C8 发光材料，HDR 最高亮度可以达到 4500nit，即使在室外使用手机，屏幕内容也清晰可见。iQOO Z9 Turbo 的这款屏幕同时拥有 144Hz 刷新率，和 1.5K 的分辨率，像素密度更是来到了 452ppi，保证用户能够畅享极致的影音游戏体验。这块屏幕还采用了最护眼的 OLED 屏幕解决方案，即LTPS 技术+3840Hz 超高屏 PWM 调光+全程类 DC 模式调光。 通过硬件护眼、提高调光频率、尽可能消除频闪的方式全面提升护眼效果。

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  影像方面

  iQOO Z9 Turbo搭载全新索尼定制5000 万像素主摄，配合 OIS 光学防抖技术，无论是拍照片还是拍视频都可以提供出色的清晰度和稳定性。800 万像素的超广角镜头也可以让 iQOO Z9 Turbo捕捉到更广阔的视野，让画面更有张力。 前置 1600 万像素镜头，无论是自拍还是视频通话都更自然真实，并且支持多种拍照模式和美颜功能。

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  另外iQOO Z9 Turbo 还搭载屏下光学指纹，解锁准确率让人满意;X 轴线性马达这是保证 4D 游戏手感的关键也是提升手机震动反馈的必要部件，全场景的 NFC 芯片可以让你通刷所以门禁卡、地铁卡、公交卡，还可以刷车门。红外遥控功能可以让你集所有家电的遥控器于一身，一机在手，全家我有。

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  总的来说 iQOO Z9 Turbo 是一款综合实力逼近旗舰的中端手机，中端的价格接近旗舰的体验，电池做到 6000mah 还能兼顾轻薄和手感，对于游戏体验和续航有追求的同学，可以去实体店详细体验一下该款手机。

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