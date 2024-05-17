520心动之选，Find X7 Ultra用极致影像守护每一份深情

【天极网手机频道】自从移动摄影技术普及以来，拍照已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。相机和手机成为了我们的"随身记忆"，每一次按下快门，都意味着定格了一次珍贵时刻。在520这个特殊的日子里，选择影像旗舰手机作为礼物更是表达爱意和关心的一种方式。它代表着你愿意与对方一起记录生活的美好瞬间，共同创造更多美好的回忆。这种深情的表达无疑会让对方感受到你的真挚情感。

在选择手机作为礼物时，不仅要考虑到实用性，也要考虑到情感价值，即这款手机是否能在特殊场合下为对方留下难忘的瞬间。综合这些需求考虑，笔者这里推荐OPPO影像旗舰――Find X7 Ultra。作为旗舰Ultra中性价至优之选，它不仅拥有高通第三代骁龙8移动平台+LPDDR5X+UFS4.0，5000mAh大容量电池、100W超级闪充、50W的无线闪充，以及IP68级别防尘防水的出色硬件配置，Find X7 Ultra的影像实力更是一骑绝尘。

它的新一代1英寸大底传感器的广角镜头，则显著提升了画面解析力和色彩表现力，让照片更加生动逼真。14mm等效焦距的大底超广角镜头能够捕捉广阔视角可以轻松记录生活中的每一个美好瞬间。65mm等效焦距的超光感潜望长焦镜头和专为细腻人像特写设计的135mm焦距人像特写潜望长焦镜头，更是能在拍照打卡时能够轻松拍出专业级的照片。强大的四摄系统全面覆盖了8个焦段，无论是广阔的风景还是细腻的人像，都能捕捉到那些不经意的温馨瞬间。

除了出众的拍照功能外，Find X7 Ultra还具备丰富的AI功能，其中AI消除功能可以智能识别照片中的多余元素，轻松实现一键去除，无论是照片中的路人、杂物还是背景中的不必要元素，都能通过AI消除功能轻松解决，使得照片更加纯净美观。

此外，Find X7系列还支持AI通话摘要功能。当你们甜蜜对话结束后，手机会自动生成一份通话摘要，包括通话时间、时长、重要信息，还会自动识别出待办事项，如约会地点、见面穿搭等，并提醒用户添加到日程中。而且Find X7 Ultra还具备一键定制行程功能，通过智能识别用户的日程安排和出行需求能够自动生成个性化的行程计划，包括交通方式、景点推荐、餐饮住宿等方面的建议。这一功能不仅可以帮助用户更好地管理时间，还能在忙碌的生活中更加从容不迫，出行更便捷。

OPPO Find X7系列凭借其强大的拍照功能和丰富的AI功能，是近期上市的同价位中“最香旗舰”，现时购买还有多重好礼。OPPO Find X7 Ultra新机提供海阔天空、大漠银月、松影墨韵三款配色可选，第三方平台活动优惠低至4697元，感兴趣的朋友不妨多多关注。