AndesGPT-2.0斩获SuperCLUE 8月总榜国内第二，多个子榜单第一

【天极网手机频道】日前，权威第三方AGI评测机构SuperCLUE对外发布了《中文大模型基准评测2024年8月报告》，报告展示了该机构对2024年度中文大模型的阶段性进展评估，分析了国内外大模型在不同任务上的差异化表现。其中，由OPPO自主训练的安第斯大模型AndesGPT-2.0在8月测评中表现优异，斩获SuperCLUE 8月总榜第4，国内大模型第2。

同时，在SuperCLUE 8月测评子榜单中，AndesGPT-2.0还分别取得SuperCLUE-Safety，SuperCLUE-Math6和SuperCLUE-Agent榜单三项第1，展现出OPPO在AI手机时代深耕人工智能领域的决心与实力。

AndesGPT于2023年OPPO开发者大会上正式对外发布，并在后续持续更新迭代，推出了AndesGPT-2.0版本。AndesGPT-2.0在对话增强、强化学习、多模态能力三方面上实现了突破，为用户提供更加智能和高效的服务。

首先是对话增强，AndesGPT-2.0强化了处理复杂对话和各类挑战性任务的能力，目前已经在小布助手等实际业务场景中得到大规模应用，显著提升用户体验;第二是高效强化学习，AndesGPT-2.0通过对模型进行不断优化，确保了模型具备智能可靠、安全无害的特点;第三是多模态能力，AndesGPT-2.0将大语言模型升级为多模态大模型，交互方式从传统的语言交互升级为语言+视觉+触摸的多模态交互，带来更加自然流畅的交互体验。

作为OPPO AI战略的核心引擎，AndesGPT正全面赋能OPPO智慧终端，支持包括通话助手、智能摘要等多元化应用场景。未来，OPPO还将继续在云端算力上持续投入，通过自建的OPPO AI滨海湾数据中心，部署不同级别的模型以应对各种应用场景，实现端云协同、高效部署。