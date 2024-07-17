“旅游搭子”已上线，OPPO Reno12系列让影像每一刻都“动”起来

【天极网手机频道】暑假已经到来，不管是学生党还是职场人都选择在这个充满活力的季节里来一场说走就走的旅行，除了必备的生活用品，带上一款拥有卓越影像能力创新功能的手机就尤为重要。而正在热销的OPPO Reno12系列正式这个夏日最好的旅游“搭子”，不仅拥有出色的影像能力，更是首个能发布实况照片的安卓手机，让旅行的每一刻都“动起来”。

作为一款影像手机，影像实力自然不用怀疑。全系配备5000万AI全焦段三摄，新升级的5000万AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，借助OPPO领先的AI能力，Reno12 系列融入多项AI影像能力，帮助用户通过全新一代的AI辅助进行创作。

除此之外，Reno12系列还引入了实况照片功能，支持全焦段实况照片拍摄，成为首个能发布实况照片的安卓手机，为广大的安卓用户带来了全新的社交体验。与传统的静态照片相比，实况照片功能能够记录下快门前后的一段动态影像，具有更加丰富的表现力和感染力，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实，而且实况照片能够保持原有的动态效果和声音，用户可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微信、微博还是抖音等，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞。这种全新的拍照方式，让手机照片中的所见所闻不再只是静态的画面，而是可以听到、感受到的动态场景。此外，它还支持美颜功能、封面编辑和封面帧ProXDR显示等，为用户提供了更多个性化的选择。

OPPO Reno12系列的实况照片功能为用户带来了全新的拍照体验，通过其独特的记录方式和丰富的功能，不仅丰富了用户的回忆体验，还革新了社交分享的方式，为摄影创作提供了新的可能性，并提升了用户的整体体验。

作为OPPO的主流机型，Reno12系列在硬件配置上也非常出色，不仅搭载了最新的处理器和大容量内存，保证了手机在运行各种应用和游戏时的流畅性和稳定性，同时还采用了先进的屏幕技术和电池管理系统，为用户带来了更加出色的视觉体验和续航能力。

在外观设计上，OPPO Reno12系列同样别具一格，以独特的千禧风代表色掀起了一场银色的风暴，流银玻璃工艺设计，展现出强烈的立体视觉效果，这种设计不仅提升了手机的颜值，更增强了其科技感。除了银色，还有一款银幻紫配色，流银玻璃设计赋予了手机流动的质感和灵动的气质，在光的照耀下呈现出从深邃的紫色逐渐过渡到银白色的渐变效果，如同星空般深邃而神秘;影像模组块的设计细节中加入了饰钉圈点缀，不仅提升了手机的整体质感，还使得手机在视觉上更加雅致。整体来看，OPPO Reno12系列独特的迷幻时尚感和未来科技感完美融合，为手机行业注入了新的活力。

OPPO Reno12系列还具备出色的耐用性，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构双重保障，即使意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心，是真正的旅游好搭子!

目前OPPO Reno12全系正在热销中，而且现时正值OPPO会员日，更多好礼和优惠享不停，如果正好有换机需求且对影像能力有高要求的用户，不妨来了解一下OPPO Reno12系列。