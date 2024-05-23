时尚直屏之选，Reno12系列新配色引领潮流新风尚

【天极网手机频道】近日，OPPO正式发布了全新Reno12系列，全系设计不仅从Y2K风格与高定时尚中汲取灵感，更是将科技与时尚完美融合，凭借其独特的“超美小直屏”设计，以及引领潮流的新配色，为用户带来了一场视觉与触觉的双重盛宴，再次证明了OPPO在手机外观设计上对用户需求的深刻洞察和精准把握。

OPPO Reno12系列在设计上大胆创新，采用了独特的“四曲柔边直屏”设计，极窄黑边与四角等深弯折的精细处理，除了能让手感更加舒适，也有效避免了曲率过大造成的边缘显示效果的问题，保证了屏幕的清晰度和细腻度，也使得用户在触摸时可以获得更高的精度和稳定性。这一创新设计不仅解决了传统纯直屏和曲面屏的不足，保证了直屏的观感，还带来了鹅卵石般的舒适握持体验。

Reno12系列搭载了一块6.7英寸的动态光影屏，支持高达120Hz的高刷新率。这一配置使得屏幕在显示动态画面时更加流畅，无论是观看视频、玩游戏还是浏览网页，都能获得无比通透、流畅的视觉体验。

除了在设计上的创新，Reno12系列在配色上也下足了功夫。全系有5款配色可选，其中Reno12 Pro提供银幻紫、香槟金以及乌木黑，Reno12提供千禧银、柔和桃以及乌木黑。全系主推银幻紫和千禧银，两款配色都大胆启用银色元素，流银玻璃设计更是赋予了手机流动的质感和灵动的气质。

另外，需要注意的是，Reno12 Pro 的乌木黑和Reno12 的乌木黑在设计上有些许不同，Reno12 Pro 的乌木黑采用了拼接设计，融汇了静谧奢华的元素，既潮流时尚，又处处展现对细节和质感的追求;Reno12的乌木黑以深木棕的主色调为主，深木棕中透着些许灰和紫，相比于黑色的沉闷，自有一种温暖的松弛感，加上还有OPPO 独有的晶钻工艺，更添星星点点的闪光效果。

多款新配色的推出不仅时尚大气，还满足了用户对个性化的追求，在视觉上给用户带来了全新的视觉盛宴，更在细节上彰显了OPPO对时尚潮流的敏锐洞察力。

OPPO Reno12系列的发布，无疑为智能手机市场带来了新的活力和灵感，它以其独特的设计理念和卓越的性能表现，成功吸引了众多消费者的目光。在Reno12系列的设计上，OPPO充分考虑了用户的实际需求和喜好，从外观到性能都进行了全面的升级和优化。这种以用户需求为中心的设计理念，不仅让OPPO在智能手机市场上赢得了良好的口碑，更让Reno12系列成为了时尚直屏的新标杆。