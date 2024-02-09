凭硬实力出圈，继成为国礼之后，华为Mate X5又登上春晚舞台

【天极网手机频道】华为Mate X5无疑是一款振奋人心的国产折叠旗舰。相关数据显示，在刚刚过去的2023年第四季度，华为Mate X5一举斩获国内大折叠屏手机市场52.37%的份额。华为Mate X5不仅在市场中备受欢迎，而且还频繁登上各种高端场合，此前华为Mate X5就以国礼身份亮相第三届“一带一路”高峰论坛，而在刚刚播出的春晚上，华为Mate X5又以鲜明的产品辨识度，成为春晚舞台上亮眼的焦点。

要知道，春晚不仅是中国家庭跨年夜的必看节目，其内容也是紧密结合过去一年的社会热点事件，很显然，华为Mate X5已经不仅仅只是华为最新的折叠旗舰，更代表了折叠屏手机行业在美学设计、可靠性、通信能力、应用生态以及移动影像方面的新高度。

首先，在美学设计上华为Mate X5可以说是独树一帜。四曲折叠机身设计使其具有了可以媲美直板机的机身厚度和握持手感。同时，华为Mate X5还通过标志性的“寰宇星门”影像模组，幻影紫、青山黛两款素皮背板配色，以及羽砂黑、羽砂白、羽砂金三款雾面玻璃配色，为用户带来了内敛而考究的美学感受，能够充分彰显使用者的审美品位。

在可靠性上，华为Mate X5典藏版外屏采用了玄武钢化昆仑玻璃，大幅提升了手机外屏的耐摔耐刮性;内屏采用了抗冲击柔性内屏，非牛顿流体材料的加入使其具备了“遇强则强，遇柔则柔”的使用体验，无论是展开还是折叠形态下跌落，用户都不用担心内外屏损坏。并且，华为Mate X5的机身还具备IPX8级抗水能力，并支持湿手触控。可以说，华为Mate X5通过极致的工业设计，不仅解决了折叠屏过于厚重、可靠性不佳的传统痛点，而且还重新定义了折叠屏的美学标杆。

其次，华为Mate X5还延续了华为领先的通信能力，同时搭载灵犀通信与双向北斗卫星消息。其中，灵犀通信能有效改善弱信号、拥塞信号等场景的网络体验，最典型的例子，就是春运时期，高速路、高铁站上常常信号不佳，手机可能会出现断网的情况，而华为Mate X5则能为用户提供持续流畅的网络体验。双向北斗卫星消息，则能在完全没有地面信号的地方，让用户通过发送、接收卫星消息与外界保持联络。

大屏生态上，华为Mate X5已经对几乎所有主流应用进行了大屏适配。例如，用户在刷抖音、看小红书时，可以一侧显示视频、笔记，另一侧显示评论，用户可以边看边评。春节计划出行时，也可以一边看旅行攻略，一边预定酒店行程，非常方便。

当然，华为Mate X5的影像表现依然突出。华为Mate X5所搭载的超感知XMAGE影像能为用户带来全能的拍照体验，不管你是拍长焦，还是拍微距，都能满足你的需求。春节期间，用户避免不了要参加各种聚会，这套影像系统不仅方便用户更好地构图，而且在夜晚弱光场景下，也能够确保色彩、亮度、对比度等参数足够出色，使照片的画质无可挑剔。此外，华为Mate X5还支持风驰闪拍、质感人像等功能，能够让用户更好地记录春节期间的点滴。

事实上，华为Mate X5凭借全能的产品力，在发布后就赢得了众多明星、名人、豪车车主、商务精英等高端用户的青睐，此次登上春晚舞台，华为Mate X5无疑也将持续走红，带来更亮眼的市场表现。因此，无论你是想要尝试折叠屏带来的与众不同体验，还是想要购买一款能够彰显身份的高端产品，华为Mate X5都是一个不错的选择。