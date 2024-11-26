开启未来生活，Reno13系列带来更多全新AI玩法

【天极网手机频道】得益于OPPO等一众手机厂商的，AI现已经逐渐渗透到我们生活的方方面面，其应用场景也日益丰富。而在刚刚发布的OPPO Reno13 系列上，AI能力进一步提升，并在影像、交互、通信等多个方面带来了诸多突破性玩法。

天极网了解到，OPPO Reno13 系列这一次带来了全新一代的AI高清实况照片功能，这一技术不仅让每一帧照片都能成为封面级的作品，还新增了EIS防抖支持，大大优化了照片的流畅性，减少了画面掉帧的问题。此外，Reno13 系列还支持任意重选帧的画质增强，去除运动模糊，提升清晰度，并支持重选帧ProXDR效果，让照片的高清画质达到前所未有的水平。

除了高清画质，Reno13 系列还为实况照片提供了丰富的风格化选项，如新增的柔光拍照模式，可以模拟出朦胧、柔美、梦幻三种不同的柔光效果，为人物拍摄增添迷人又梦幻的氛围。同时，配合胶片风格滤镜的叠加，可以实现独树一帜的实况风格。这些功能不仅提升了照片的艺术感，更满足了用户对个性化表达的需求。

在通讯方面，OPPO Reno13 系列搭载了自研抢网芯片X1，这一创新技术使得手机在连接Wi-Fi条件下的上下行能力得到大幅提升。在弱网环境下，Reno13 系列能够做到不怕远、不怕挤、不怕墙，确保用户在网络不稳定的情况下也能保持流畅的通讯体验。此外，Reno13 系列还配备了游戏云计算专网技术，通过OPPO智能云技术与运营商合作，为用户搭建了游戏场景的网络VIP通道，大大降低了游戏延迟，提升了游戏中的网络体验。

OPPO Reno13 系列在智能交互方面也取得了显著的进步。AI功能赋能下，Reno13 系列重构了用户体验。例如，“智慧文档”和“智慧便签”功能可以帮助用户高效处理文件、编辑文档，提升生产力;“AI识图帮写”功能则可以根据图片及页面信息自动生成文案，支持多达10+社交和电商平台以及5种文案风格。这些功能不仅简化了用户的工作流程，还提高了工作效率。

此外，Reno13 系列还搭载了超级小布助手，这一智能语音助手能够识别用户的语音指令，并执行相应的操作。通过长按电源键即可对当前屏幕进行问答的“一键问屏”功能，更是满足了用户在不同场景下的识文、识物需求。

值得一提的是，OPPO Reno13 系列还打破了设备间的生态壁垒，实现了与iOS设备的一碰传功能。只需轻轻一碰，即可实现与iPhone等iOS设备的快速互传，无论是照片、视频还是文件，都能在两个不同操作系统的设备间自由流转。这一功能不仅打破了操作系统之间的壁垒，还为用户提供了更加便捷、高效的跨设备传输体验。目前，带来更多AI新玩法的OPPO Reno13 系列已经正式发布，起售价仅2699元，喜欢的朋友不妨多多关注。