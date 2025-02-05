国补点燃春节换新潮 湖南、安徽京东国补手机销量环比增长100%

【天极网手机频道】1月20日消费品“以旧换新”政策扩围，手机等数码产品购新补贴正式落地京东。商务部数据显示，今年1月20日至2月1日，已有1470.4万名消费者申请了1886.7万件手机等数码产品购新补贴。春节假期不少消费者也来到京东通过国补下单手机、平板、智能手表作为年货，掀起春节换新潮。京东数据显示，春节期间湖南、安徽国补手机销量环比增长100%，河南、四川、河北国补手机销量环比增长50%;湖南、山西、安徽、江苏、四川国补平板销量环比增长100%;安徽、四川、江苏、湖南、山西国补智能手表销量环比增长50%。

如果想足不出户就能享受国补换新机，只要到京东APP搜索“3C国补”即可进入活动会场，购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元)，按产品销售价格的15%享受补贴，每位消费者每类产品可享1件补贴，每件补贴不超过500元，3个品类每人可省1500元。

目前，北京、湖北、江苏、浙江、陕西等多地国补活动已全面上线，其他省市活动也在陆续上线中，包括小米、华为、荣耀、OPPO、vivo、Apple在内的超20家厂商也全力支持京东国补活动上线，早早备足超千万件手机数码国补商品，让用户拥有更加丰富、多元的选择空间。

值得一提的是，为保障国补的真实有效发放，基于京东物流推出的10+2创新和特色快递服务和N种自由组合方式，京东将为购买手机、平板的消费者提供一站式服务，基于京东快递小哥多年来积累的手机号卡等服务经验，帮助消费者实现上门签收、激活、比对等流程，让线下一站式国补服务流畅、丝滑完成，消费者使用更便捷。同时，依托京东物流一体化供应链服务优势，对唯一码/串码进行精细化管理，实现3C产品的精准追踪和溯源，确保了设备购买的真实性，为新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新提供可靠支持。北京、江苏、广东等多地消费者在享受国补时，还可以叠加使用京东白条至高24期分期免息服务，进一步优化了消费体验，降低了消费门槛。

如果你也想换新手机、平板、智能手表(手环)就来京东APP搜索“3C国补”进入会场，挑选自己心仪的3C数码好物，享国补立省1500元。