OPPO K12 Plus“购”爽快！6400mAh超耐久大电池双11到手价1799元起

【天极网手机频道】作为 OPPO K 系列全新力作,OPPO K12 Plus 全面升阶,搭载 OPPO 有史以来最大的 6400mAh 超耐久大电池+同档领先的长寿版 80W 超级闪充续航组合,带来超长续航能力。同时,OPPO K12 Plus 搭载第三代高通骁龙 7 移动平台,性能强大,功耗更低;全新加强的“超抗摔金刚石架构设计”,无惧跌落,十面耐摔。此外,OPPO K12 Plus 在影像、AI 及多功能 NFC 等功能配置方面软硬兼备,全面普及旗舰体验。

OPPO K12 Plus 搭载了 OPPO 有史以来电量最大的 6400mAh 超大容量电池,还支持同档领先的长寿版 80W 超级闪充技术,仅需 20 分钟即可将电量从 1% 充至 50%,53 分钟即可充满至 100%,自研“智慧充电引擎 4.0”可以实现久充保护,在零下 20℃ 极寒环境下依然能正常充电。独家的“智能电池健康算法”和“仿生修复电解液技术”,让 OPPO K12 Plus 即使每天一充,也可做到四年久用如新。

性能方面,OPPO K12 Plus 搭载了第三代高通骁龙 7 移动平台,采用台积电 4nm 工艺制程,继承第二代骁龙 8 的GPU、NPU 和 ISP 架构,实现了 CPU 性能提升 15%,GPU 性能提升 50%,AI 能效提升 60%,日常使用丝滑流畅,轻松满帧运行市场上多款热门游戏。最高12GB+512GB大内存组合,还支持内存扩展和最高1TB SD存储卡扩展,还搭载了提升系统流畅性的自研黑科技“内存基因重组技术”与“焕新存储技术”,能够实现后台 25 个应用保活 72 小时,彻底释放硬件性能,做到四年流畅久用常新。

外观设计方面,OPPO K12 Plus提供的“雪峰白”与“玄武黑”两款配色展现了独特的质感和设计美学;窄边框直角中框+ 2.8D弧面后盖设计,机身厚度仅 8.73mm,重量仅 192g,手掌更贴合,久握也舒适;摄像头部分的露水Deco和不锈钢镜头保护圈,美观的同时提供了额外的保护;配合全新加强的“超抗摔金刚石架构设计”,六面、四角均有抗摔防护,四角抬高加固,镁铝金属骨骼材料强度比上一代增加了 8%,能够在跌落时显著降低应力损伤,实现十面耐摔无死角。凭借旗舰级的严苛测试标准和冠军品质,OPPO K12 Plus 获得了“瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证”。

正面配置了6.7英寸120Hz的OLED屏幕,同时,为了更好地提升用户用眼健康,OPPO K12 Plus 普及旗舰级护眼技术,获得中国质量认证中心视觉健康友好度 S++ 认证,并通过国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心眼健康安全测评体系(ECAP)测试;此外,OPPO K12 Plus还出厂附带原厂耐划高透保护膜,清晰高透更耐划。

影像上,OPPO K12 Plus搭载 5000 万像素的索尼 IMX882主摄,支持 OIS 光学防抖,在超光影图像引擎、超清画质引擎、自然人像虚化引擎等OPPO三大旗舰影像算法加持下,影像能力大幅提升,配合 112° 超广角镜头,视野样张更广阔。样张后期处理也非常简单,就像消除路人的操作比以前普通手机操作更快捷方便且智能,全新 AI 消除 2.0 功能可以通过 AI 大模型智能识别并消除照片中的路人,后期处理更快速。

OPPO K12 Plus搭载的 ColorOS 14系统带来了全场景流畅的动效和全新的舒适动画,在 AI 功能方面也搭载了 AI 消除、AI 抠图、AI 通话摘要、AI 加持的小布助手等多项功能,为用户提供了一键智能消除、毫秒级闪速抠图、通话记录自动生成摘要、即问即答、英语翻译等多项便利体验。

目前新机已经开售,其中8GB+256GB 版本双十一到手价1799元,12GB+256GB 版本双十一到手价1999元,12GB+512GB 版本售价2499元。首批购机用户可享限时三期免息、以旧换新补贴、电池四年保、屏碎保买一年赠一年等丰富权益。如果近期想换购一款超长续航又抗摔耐造的新机,OPPO K12 Plus是双十一期间超值选择。