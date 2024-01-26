OPPO Find X6 Pro获得IT影响中国“年度拍照手机奖”

【天极网手机频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，OPPO Find X6 Pro获得IT影响中国年度拍照手机奖!

自2002年创办以来，「IT影响中国」评选始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，经评审委员会与大众评委综合评定，OPPO Find X6 Pro脱颖而出，成功荣获“IT影响中国年度拍照手机奖”。

近几年中国智能手机市场充满了挑战和机遇，一方面，随着用户需求放缓，市场竞争更加激烈;另一方面，激烈的市场竞争也促使厂商加大技术革新力度，持续在影像、屏幕、续航等方面加码创新，打造自身差异化优势，以赢得更多用户。时至今日，影像能力依然是高端手机市场竞争的焦点，只不过不再照着以往的高像素方向前进，而是往细节“死磕”。这一次OPPO Find X6 Pro以超光影三主摄开启全主摄时代，再通过一系列自主研发的技术创新，使得Find X6系列在旗舰性能、通信和隐私保护等体验再上新高。

自Find系列于2011年开启探索征程，每一代Find都给人留下难以磨灭的深刻印象，比如Find 7的息屏美学呼吸灯、Find X的双轨潜望结构、十年理想之作Find X3、双芯旗舰Find X5，折叠屏Find N系列，一经亮相便震动行业。在逐步实现像素、画质、弱光拍摄乃至广角等一系列基础能力的全面晋级后，OPPO Find X6系列在暗光长焦方向发力，再对自研影像芯片与操作系统的融合适配和全链路AI算法能力升级，让OPPO Find X6 Pro具备全焦段、全场景、全面强大的影像能力，突破了传统移动影像的既定规则，为用户带来真正不留遗憾的旗舰拍摄体验。

于一家科技企业来说，软硬一体的设计，核心背后都是OPPO长期对设计的理解，不管是硬件还是软件都是一样的出发点，无论是产品、交互，还是技术上的创新，都希望给消费者创造前所未有的全新体验。只有通过好产品才会拉高消费者对科技产品的兴趣。