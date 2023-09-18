OPPO A2 Pro 6400万超高清主摄 随拍即大片

【天极网手机频道】近日，OPPO正式发布了旗下的新款A系列机型―OPPO A2 Pro，虽然这只是一款千元价位段的机型，但其后置拍摄实力可不弱!今天小编就来带大家探究一下OPPO A2 Pro的影像实力。

首先来看OPPO A2 Pro的影像硬件方面，一颗6400万超高像素的主摄像头，这枚摄像头有着ƒ/1.7的光圈，并且采用了六镜式镜头设计以及采用开环对焦马达，在我们拍摄视频或者照片的过程中也支持 AF 自动对焦。此外，OPPO A2 Pro还有一颗专门用来虚化的定焦人像镜头。

软件方面，OPPO A2 Pro的6400万主摄支持4合1超感光大像素技术，并且还支持延时摄影，慢动作，超级文本，超清画质，萌拍，AI 证件照，多景录像多种拍摄模式，满足用户的各种需求。

从实际的样张来看， OPPO A2 Pro的照片光影平衡度、色彩还原度、微小细节、远景聚焦都十分不错，而且6400万像素的摄像头可以拍出足够清晰的照片，也方便我们后期进行一些裁切。

除了影像实力外，这款手机还有着天玑7050旗舰芯 、512GB超大存储空间 、120Hz超高刷新率 、120Hz超高刷新率配置。售价方面，目前OPPO A2 Pro已经在OPPO官网以及各大平台的OPPO旗舰店开启预售，8GB+256GB版本售价1799元;12GB+256GB版本售价1999元，近期如果考虑换手机的用户，可以去了解一下OPPO A2 Pro哦。