OPPO小布助手大改版，五大升级让AI体验更近一步

【天极网手机频道】6月18日，OPPO发布升级焕新的小布助手App，带来包括全新首页设计、多场景推荐、探索专区、小布连麦，以及定制化小布在内的五大升级。此次升级是新小布助手发布以来最大幅度的一次改版，通过全新设计的用户交互方式，致力于让小布作为全能专属的AI助手，为用户提供更智能、更有用、更专属的下一代 AI 体验。

小布助手带来全新的视觉体验，其首页采用图文并茂卡片的设计，更形象地呈现AI功能和价值，帮助用户快速了解 AI 功能;全新首页中还设有智能体专区，通过呈现角色化的智能体，帮助用户更直观地理解智能体应用场景。

全新的首页中还包括多场景推荐功能，涵盖职场提效、生活娱乐、学习陪伴等多场景，并智能地展示AI功能示例，让使用更加便捷高效。

新小布助手带来升级的探索专区，为用户呈现小布最全面的AI技能。用户可以通过职场提效、生活娱乐、学习陪伴以及智能体四大分区板块，快速获得自己需要的 AI 能力。

备受用户喜爱的小布连麦功能也迎来全面升级，现支持全局连麦。通过超拟人对话，小布连麦让用户与小布的交流更加轻松、愉快。

此外，小布助手还支持个性定制化，通过输入兴趣爱好、工作学习经历等个人信息，可以生成用户个人专属的小布，提供更加懂用户的回答和服务。

小布助手还支持全新的文档问答功能。用户在对话界面可以通过输入手机本地文档，获得文章摘要，文档内容问答等帮助。

焕新的小布助手，已支持Find X7系列等机型，可以通过小布助手版本升级至10.5.0获得。小布文档问答功能需要手机系统版本升级至ColorOS 14以上且小布助手版本升级至10.4.0以上。