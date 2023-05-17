全新的视界之窗设计，OPPO Reno10系列官宣5月24日发布

【天极网手机频道】5月17日，@OPPO官微正式宣布，将于5月24日14：30正式发布 Reno 系列的十代里程碑之作――全新 OPPO Reno10 系列。官方海报及视频展示了新机的设计，背部摄像头模组采用视界之窗设计，三颗摄像头中似乎增了一颗潜望长焦镜头。

天极网也已收到OPPO Reno10 系列发布会邀请函，其中提到“人像是用光的艺术，忽视光影，就是忽视人像的全部。”不难看出，这一次OPPO Reno10 系列将在人像上给我们带来惊喜。

此外，OPPO也大方地放出了新机最新配色。熟悉OPPO的朋友知道，每一代 Reno 新品，都代表着 OPPO 在色彩、材质、工艺领域的最新探索。凭借新颖的配色、高级的质感，OPPO Reno 系列曾屡次创造流行，成为手机行业的时尚风向标。OPPO Reno10 系列也将带来四款全新配色，分别为灿烂金、暮光紫、月海黑以及溢彩蓝，精致且优雅。

其中，灿烂金配色采用全新金缕流纱工艺，金色的光泽搭配细腻的纹理，实现独一无二的高级质感。OPPO Reno10 系列还再次携手女足姑娘，为灿烂金带来生动演绎――迎光向前、蓬勃生长，创造更多灿烂时刻。

除此以外，OPPO Reno10 系列还采用了双曲面对称设计，拥有极窄屏幕边框，并且推出全新的摄像头模组设计――视界之窗，外圆内方，呈现极简的几何风格，寓意着每一位 Reno 用户都可以捕捉大千世界的美好。

至于OPPO Reno10 系列还将带来哪些亮点和升级，接下来几天官微将陆续爆料。更多 OPPO Reno10 系列新品信息，敬请期待5月24日14：30的新品发布会。