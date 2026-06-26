【天极网手机频道】2026年6月26日，vivo正式发布新一代折叠旗舰vivo X Fold6。聚焦“大屏+AI生产力”，为AI创造任务空间，全新vivo X Fold6不仅是对折叠屏手机核心价值的一次重新定义，更是vivo X Fold系列开启折叠新篇章的里程碑之作。

vivo X Fold6搭载了行业首个专为折叠大屏深度定制、为任务流而生的OriginOS 6Fold操作系统，从底层重构，带来大屏多线程全新交互，让原子工作台实现一屏五用「串行」模式与四窗口同时运行的「并行」模式兼顾，让AI随时加入任务流;搭载行业首个为折叠大屏AI任务流和多场景端侧AI深度定制的蓝晶x天玑9500超能版旗舰芯片，不仅带来高性能低功耗的极致性能体验，还强力支撑AI文件管家、AI会议助手等端侧AI体验。软硬件一体深度协同，让vivo X Fold6成为用户可以同屏流畅运行AI任务流的超能“AI搭子”。

自折叠屏诞生以来，在轻薄、可靠性、影像、续航等方面不断精进，完成了以硬件成熟为标志的“第一次进化”;如今，折叠大屏与AI任务流组合，为重构折叠屏手机价值带来了可能。“折叠屏的第一次进化，是展开一块大屏幕，折叠屏的第二次进化，应该是展开一个AI工作台，完成一个复杂大任务。”，“蓝厂要做的，是基于用户对AI多任务的使用需求，打造一个真正为移动AI而生的软硬件平台，让用户爽用AI”vivo副总裁黄韬在发布会上表示。

vivo X Fold6已经全渠道开启预售，并将于7月1日正式开售，售价7999元起。

原子工作台+AI：向AI任务流进化

折叠屏的第二次进化，首先体现在交互方式的进化：由传统的“一屏一应用”，演进为“一屏一个AI大任务”。vivo X Fold6搭载的独家功能――原子工作台，在前代产品的「串行」模式基础上新增「并行」模式，让折叠大屏变成一个真正围绕AI任务运转的空间，实现了交互方式的跃迁。用户可通过轻弯折或三指上滑等手势操作，灵活切换「串行」模式和「并行」模式。其中，「串行」模式可实现最多5窗口、一主四辅分屏，每个窗口之间互不遮挡，同时显示，方便快速切换;「并行」模式可支持4个窗口平铺展开，4个应用同时运行，无需切换随时操作。「并行」模式还支持自由调整窗口大小与布局，大幅提升折叠大屏的空间利用率。分屏布局还可保存为桌面快捷图标，支持一键启动和自定义命名，Dock扇形后台实现多任务快速切换，全面满足用户旅游规划、高效办公、电商比价等日常高频场景并行任务流需求。

原子工作台的跨APP交互，也向AI进化。“AI跨窗拖放”让信息在应用间无缝流转：一拖转表格、一拖转文字、一拖翻译、一拖存名片……将繁琐的跨应用操作简化为一个拖拽动作。系统级AI更能主动识别交互意图，在用户频繁切换应用时主动推荐组合，允许用户同时运行多个AI助手，同屏对比不同模型的回答，让AI的协作价值倍增。

蓝晶×天玑9500超能版：为“大任务”注入满血性能

vivo与联发科联合，专为折叠大屏及AI多任务场景深度定制的天玑9500超能版，在NPU峰值算力、大模型响应速度、持续AI负载功耗及多任务并行体验等维度均达到超旗舰标准。

性能表现上，天玑9500超能版NPU峰值性能较上一代提升111%，大文档摘要等AI任务可实现秒级响应;CPU与GPU性能同步提升，保障多窗口切换与文件操作的流畅性。

在持续性能输出方面，双方联合研发的端侧AI语音引擎与Swift KV大语言模型优化技术，使手机较上一代语音转写速度提升7倍。同时，超能效并发引擎通过重构图像数据渲染链路，在多任务重载场景下，整机功耗较上代深度优化20%以上。

端侧AI：深入效率场景，AI构建会议和文件管理新体验

原子工作台为“展开AI大任务”提供了交互框架，AI能力的深度融合则使vivo X Fold6真正成为“AI轻办公神器”。

行业首发的AI文件管家，采用像电脑一样的文件管理首页，支持按来源应用、文件类型等维度智能存储。基于端侧AI能力，系统可自动识别文件内容并建议自然语言命名，替代原有乱码式编号;用户还可通过语音指令，由AI Agent自动完成文件分类收纳。此外，AI文件管家支持跨设备、跨应用的全局搜索，显著提升信息查找效率。

AI会议助手覆盖线上线下全场景：线下会议可一键开启录音，实现分角色实时转写与总结，并通过智慧洞察功能推测会议议题、对话氛围及潜在风险;线上会议则自动唤起“小V帮记”，支持中英双语及五大专业领域词库，确保术语转录精准。所有纪要均可选用场景化模版，并生成带时间戳的结构化索引，便于快速回顾。

此外，X Fold6首发支持小V Claw PC版智能体，帮助用户轻松养“虾”。用户通过vivo办公套件在PC端完成部署后，即可用手机通过蓝心小V、微信、QQ等多种方式远程操控，完成原子笔记智能管理、智能日程等任务。该智能体内置30余项开源skills，覆盖文档处理、内容创作、信息检索等领域，并支持本地或GitHub导入自定义技能。vivo自研的安全防护机制，涵盖敏感数据脱敏、AI防火墙及skills安全扫描，全程保障隐私安全。

设计与旗舰体验：“蓝洞”设计美学情感共鸣，满血配置回归旗舰本色

vivo X Fold6共有蓝洞、盐湖、极夜三款高级配色，其中，全新主打色“蓝洞”，灵感源自深海大蓝洞，玻璃材质配合磨砂工艺，机身光影随之流动变幻，配合圆润R角与超窄四等边内屏，带来沉浸且舒适的握持感。

屏幕方面，vivo X Fold6配备旗舰双屏，带来一致的沉浸体验;内外屏都采用新一代发光材料，其中，折叠首发三星M14发光材料8.02英寸内屏、京东方Q11发光材料6.51英寸外屏，均是1nit极暗柔光屏，支持5000nit峰值亮度，沉浸清晰，通透护眼。

vivo X Fold6全系标配等效7000mAh蓝海电池。全球首发第三代半固态电池与第五代硅负极技术，手机充电器支持80W有线闪充、40W无线闪充及反向充电，为持久续航提供底层保障。此外，X Fold6还支持IPX8 / IPX9防水、IP5X防尘及-20℃机身耐用，是行业超可靠的三防折叠屏代表。

通信方面，vivo X Fold6搭载寰宇信号放大系统3.0，集成自研Z100芯片，支持毫秒级天线调谐、降低Wi-Fi信号穿墙卡顿率;AI网络智选与时空信号地图保障高铁、高速、电梯等弱网场景的稳定连接;全球落地免费上网(至高30分钟或100MB流量)、口岸快速切网、AI精准定位引擎等功能，确保出行通信无忧。

多设备互联方面，vivo X Fold6折叠首发“电脑模式”，连接显示器或电视后，手机可变身为便携式主机;“双机随心传”支持有网环境下的跨生态文件传输;“双机随心编”可将跨生态手机中的文档一键推送至折叠大屏完成编辑，且支持保存并分享至原设备;车机协同方面，新增“车载一碰传”、“定点寻车”、“镜像小窗”等功能，让手机应用生态完整上车，全场景效率再进一步提升。

折叠小V单：旗舰影像能力全面升级

vivo X Fold6在影像方面同样展现了超强实力，堪称「折叠小V单」。它搭载蔡司2亿超级主摄与蔡司APO超级长焦，配合折叠首发的蓝图影像芯片V3+，画质表现惊艳。为进一步拓展创作边界，vivo折叠首发等效200mm vivo蔡司增距镜G2，在保证画质的同时，体积与重量大幅优化，让远摄创作更加便携。

全新的影像AI Agent可智能识别舞台、美食等场景，自动推荐拍摄模式与构图。全新升级的“舞台模式2.0”结合算法优化，显著提升演唱会拍摄的清晰度与抓拍成功率，配合杜比视界4K 60fps舞台录像及双摄同录功能，使vivo X Fold6成为“折叠屏演唱会神器”。人像方面，vivo X Fold6是行业唯一支持全焦段夜景闪光人像的折叠屏产品，搭载X300 Ultra同款蓝图原生色彩，配合2亿高像素人像能力，带来相机级质感。此外，演唱会智能相册与支持自然语言对话的小V修图功能，为vivo X Fold6带来从拍摄到管理的完整影像体验。

从“展开大屏幕”到“展开AI大任务”，vivo X Fold6不再执着于参数的简单堆砌，而是以“大屏+AI生产力”为核心，通过原子工作台、AI文件管家、AI会议助手等创新体验，将折叠大屏从“更大的手机屏幕”，转变为会协同、懂效率的AI大任务平台。这不仅是vivo X Fold系列向“AI使用体验最好的移动终端”目标迈出的关键一步，也为人机交互与移动生产力描绘了一个全新的未来。

发布会当天，vivo X Fold6即开启预售，7月1日，vivo X Fold6将正式全网发售，12GB+256GB版本7999元，12GB+512GB版本8999元，16GB+512GB版本9999元，16GB+1TB顶配版本10999元，另有16GB+1TB典藏款黑金版本11299元限量出售。用户可通过vivo官网、京东/天猫官方旗舰店及全国5000家线下门店预订，首销限时尊享24期免息、299元一年单内屏宝，以及一年碎屏宝+一年延保等礼遇。

全新Hi-Fi 人声大师vivo TWS 5 Pro正式发布

vivo TWS 5 Pro 提供原声白/静界黑双色可选。新品搭载独立Hi-Fi DAC芯片，采用圈铁纯净合音架构，支持至高4.6Mbps Wi-Fi无损音质传输，并带来四麦深海智慧降噪2.0，音质与降噪全面升级。同时支持跨生态无缝三连接与无线充电。售价999元，首销期间还有优惠。目前已经开启预售，并将于7月1日正式开售。