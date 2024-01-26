【天极网手机频道】近日，2023年度IT影响中国评选结果正式揭晓，OPPO Find N3 /Find N3 Flip获得IT影响中国“年度创新手机奖”!

自2002年创办以来，「IT影响中国」评选始终关注中国IT科技消费热点与科技行业年度风云变化，助力产业市场大环境良性发展。此评选作为科技行业的年度影响力盛会，深入挖掘行业创新价值，倾听消费者心声，汇聚业内优势资源，与行业翘楚、业界精英共同参与，评选表彰优秀、创新的科技产品、品牌及行业数字化转型最佳实践。此举旨在彰显科技创新优势，见证我国千行百业在数字化和智能化升级大潮中的显著力量。近日，2023年第二十二届“IT影响中国”年度盛典隆重举行，经评审委员会与大众评委综合评定，OPPO Find N3 /Find N3 Flip脱颖而出，成功荣获“IT影响中国年度创新手机奖”。

OPPO旗下的Find折叠屏产品在手机圈中一直都是一个“独行客”般的存在，这是因为Find系列的前两代折叠屏产品一直都采用了更为小巧轻便的“小折叠形态”，也正是这种靠近普通手机的重量以及更合适的价格才让更多用户愿意去体验。

OPPO这次首次把哈苏印记“H”带来到产品中，配合上经典的计时腕表设计，让看似不搭的潜望长焦也能和谐出现在环形设计中。在摄像头模组的下方，还有一块有着先切割后抛光的工艺“一体化玻璃”，让整个手机质感再次提高了一个档次。此外，这次OPPO Find N3的闪光灯设计在了相机模组的左上方，看似不和谐的设计，但却有着月明星稀，乌鹊南飞的寓意。

OPPO Find N3算是今年OPPO自己对于“折叠屏”这一词的完美诠释，它可以是手机，可以说一台大平板，也可以是一台超级终端设备，在全景模式下，甚至可以把它当做三个手机同时使用。OPPO Find N3在保证产品轻薄的基础上，用更好的内外屏素质，超强的哈苏影像、国密级别的安全芯片以及高效的大屏生态适配带来了“折叠屏”产品全新的模样。这些都是为了让消费者敢于“重用”折叠屏手机，而不是简单尝鲜，小编也希望大家能够通过这款产品，让折叠屏产品真正融入自己的生活中。

OPPO Find N3 Flip充分继承了OPPO Find X6 影像旗舰系列的专业相机设计语言，环宇设计将后置三摄铸于一体化的布局成为标志性的视觉元素，外圈是阶梯型风琴纹形成光影刻度，让Find 系列旗舰家族设计符号再统一。

OPPO Find N3 Flip通过打造小巧精致的折叠美学设计，完成在上一代惊艳设计的基础上更进一步的蜕变;再搭载行业唯一的超光影三摄，引领手机影像步入后置自拍时代;竖向外屏任意窗在便捷性、实用性和个性化方面实现新升级，继OPPO Find N2 Flip之后，再次印证OPPO小折叠标杆实力。