全系开启预售，OPPO Reno13系列线上线下热售

【天极网手机频道】“最美小直屏”OPPO Reno13系列已经正式发布，现已在各大电商平台开始预售，除了星河蓝、午夜黑和星光粉三种配色，还有今年主打的全新“蝴蝶紫”配色，共四种既年轻潮流又饱含别出心裁设计的配色。在相机功能上，OPPO Reno13除了支持实况照片功能外，还打破了与iPhone用户的生态壁垒，支持将OPPO的实况照片分享给iPhone用户(此功能需要下载O+互联APP)，此外，OPPO Reno13还有这出色的防水能力，官方宣传还支持水下相机功能，OPPO Reno13对相机功能的探索又发出了新的挑战。

在售价方面，OPPO Reno13标准版12+256GB的版本售价2699，12+512GB版本售价2999，16+256GB版本售价2999，16+512GB版本售价3299，16+1TB版本售价3799，OPPO Reno13 Pro12+256GB的版本售价为3399元，12+512GB版本售价为3699元，16+512GB版本售价为3999元，16+1TB版本售价为4499元。另外，此次OPPO还专门推出了宋雨琦限定礼盒套餐版本限时加购。

(PS：礼盒包含 Reno13系列定制手机壳x1、定制充电宝×1、宋雨琦限定海报×1、宋雨琦限定立牌 ×1、宋雨琦限定小卡x4、宋雨琦限定人生四格 ×1、宋雨琦限定贴纸x1。)

关于选购建议方面，这两款机型的差别主要体现在屏幕尺寸、屏幕形态、影像规格和充电规格方面。首先，在屏幕尺寸方面，OPPO Reno13采用真直屏的外观设计，屏幕尺寸为6.59英寸，而OPPO Reno13 Pro则是微曲屏幕的设计;在影像规格方面，OPPO Reno13 Pro相较于OPPO Reno13多了一颗5000W像素的长焦，并且在充电规格方面都支持80W的优先充电，但OPPO Reno13 Pro还额外支持50W无线充电功能。

总的来说，OPPO Reno13的外观在延续上一代超美小直屏认知的同时进一步加深了其家族独有的印记，不仅带来了焕然一新的潮流美学设计，更拥有了媲美iPhone的旗舰级质感，以及超越iPhone的实况照片体验;IP69顶级防水性能、强劲的天玑8350旗舰芯片和5600mAh的大容量电池，能够轻松应对各种使用场景和需求;而且全系配备了最强生态破圈系统ColorOS 15生态系统，让我们的使用体验更加智能和便捷，真正做到了内外兼修，为用户打造了一款既拥有惊艳外观，又具备强大实力的科技潮流新品。