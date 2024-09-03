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京东疑似开启iPhone 16优先选购活动 网友：京东这波玩得够野

2024-09-03 20:37:55 Yesky天极资讯

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  【天极网手机频道】自Apple官方发布邀请函，官宣苹果秋季新品发布会正式定档北京时间9月10日凌晨1点后，果粉们已经开始翘首以待了。。近期有网友发现，京东悄悄上线了「抽Apple产品优先选购权」活动，京东A+会员每日均可免费领取1个抽签码，9月12日12点开奖中签后就能获得Apple产品优先选购特权，还能享以旧换新惊喜权益。截至发稿前，已有3万人参与活动，有兴趣的用户，可以京东APP搜索“A+”进入页面一探究竟。

  虽然在活动页面中没有具体写是可以抢先选购的是哪一款Apple产品，但结合苹果将在9月10日举行新品发布会正式推出iPhone 16系列的信息，不少网友猜测这次的Apple产品优先选购应该是针对iPhone 16系列的，因为之前iPhone 15系列发布时京东也推出过优先选购权益，这一次iPhone 16即将发布，京东哪能坐视不理？

  很多人担心费用问题。据了解，开通京东A+会员并不贵，满足开通条件只要99元即可。除了抽Apple产品优先选购权益外，还有App Store充值优惠(每月可领200减10、200减3优惠券)、原厂配件94折、1年2次质量问题只换不修等多重权益，很容易回本，不用担心为了抽优先选购权益而开卡会浪费，后期的福利与保障都非常值。

  感兴趣的消费者可以来京东APP搜索“A+”开通A+会员，抽Apple产品优先选购权资格，还能通过浏览页面、分享好友等任务获取更多机会。企业用户也可以搜索“苹果企业购”参与抽签活动。

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