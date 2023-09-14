智能手表市场逐步复苏，OPPO Watch 4 Pro上新带来突破性体验

【天极网手机频道】随着科技的不断发展，智能手表已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。根据市场调查机构Counterpoint Research公布的最新报告显示，2023年第二季度，中国智能手表市场出货量同比增长5%，这意味着国内智能手表市场的逐步复苏。其中，作为国内智能手表市场的重要参与者，OPPO的市场份额与去年同期保持2%不变，但出货量实现了28%的同比增长。这一增长体现了OPPO在智能手表领域的持续投入和创新能力。



图来源于Counterpoint Research

近日，OPPO正式推出全新OPPO Watch 4 Pro智能手表，内置行业顶级穿戴芯片和运行内存，配合健康传感器升级，再次刷新智能手表上限，使其在首销当天便斩获OPPO官方商城、京东以及天猫电商平台全价位段智能手表销量和销售额双冠军，获得广大用户认可。

随着消费者审美观念的提升，智能手表在设计上也越来越注重时尚感。OPPO Watch 4 Pro延续独特的微弧LTPO常亮屏，升级精钢表壳和陶瓷底盖，整体观感更加大气经典，破晓棕、极夜黑两款配色以晨昏概念与天际寰宇的设计理念巧妙呼应。



OPPO Watch 4 Pro

基础手表和全智能手表外观近似，配置与系统却区别很大，堪比功能机和智能机的差异。只有全智能手表才能以流畅的交互和完整全面的功能为用户带来媲美手机的极致体验。OPPO Watch 4 Pro延续了OPPO Watch系列软硬件配置领先、兼顾体验与续航的特有优势，搭载骁龙W5和BES 2700旗舰双芯，内置独家定制的专业羽毛球模式以及跑步姿势分析功能，帮助用户快速了解并矫正运动姿势。

OPPO还持续深耕健康监测领域，在OPPO Watch 4 Pro中集合了目前行业最强的健康监测传感器，可以快速评估健康风险和身体体征，新增的血糖表盘在连接CGM动态血糖仪后可在表盘上查看实时血糖数值，时刻关注血糖变化;行业顶级的2GB运行内存配合UDDE双擎混动技术3.0，可实现全智能模式5天、轻智能模式14天的超长续航。在适配方面，OPPO Watch系列已经适配了几乎所有头部应用，未来还将持续将体验推向极致。



OPPO Watch 4 Pro

相比之下，苹果在 2023 年第二季度同比下降了 15%。尽管 Apple Watch Series 8 在电商平台促销下成为中国市场最畅销的型号，但其出货量比前一代 Apple Watch Series 7 在 2022 年第二季度下降了 25%。而苹果在北京时间9月13日凌晨发布的Apple Watch Series 9升级了S9处理器，带来了更强的算力以及神经网络引擎，不仅让系统的交互以及动画更快更灵动，而且让Siri也变得更加智能，可以让其理解复杂的语音指令，并且首次做到了离线运行，让Apple Watch的易用性更强;在续航方面，苹果表示新款手表在满电情况下可以续航 18 小时。但Apple Watch 作为全球最畅销的智能手表之一，在市场上仍具有很高的知名度和忠实用户群体。



Apple Watch Series 9

无论是OPPO Watch亦或是Apple Watch，技术创新已经成为智能手表竞争的核心，但细分应用场景的生态建设同样重要，只有不断强化迭代产品的黑科技功能才能提高用户使用体验以及推动智能手表产品销量的提升。目前OPPO Watch 4 Pro火热开售中，极夜黑售价2299元，破晓棕售价2499元，感兴趣的朋友可以去京东商城、天猫商城、OPPO商城等各大电商平台或线下OPPO门店选购下单。