新一轮华为服务日活动全新升级，更多实惠权益等你来领！

【天极网手机频道】众所周知，华为始终坚持以消费者为中心的服务理念，深入洞察消费者需求，构建起专业且温暖的服务体系。其中，华为服务日活动一直备受好评。新一轮华为服务日活动即将开启，时间为2025年1月1日-12月31日的每个月第一个连续的周五至周日。

2025年华为服务日活动全新升级，拥有广泛的覆盖面。无论是手机、平板、笔记本电脑，还是穿戴设备、智能眼镜、耳机等，所有产品用户均能享受到相应的服务权益。

对于手机用户来说，只要到华为服务店参与服务日活动，就能享受手机免费贴膜服务，这能有效保护屏幕免受刮擦。除此之外，手机用户还可享受免费外观清洁保养、维修免人工费、配件8.8折等多项权益。

而穿戴用户则是新增免费贴膜权益，有效减少设备屏幕被刮花的困扰，同时也可享受免费外观清洁保养、维修免人工费、配件8.8折等多项权益。穿戴产品往往会成为穿着搭配的一部分，在2025年华为服务日活动期间，表带等穿戴配件将享受8.8折优惠，减轻追求个性化的经济负担。

平板用户则是可以享受免费外观清洁保养、维修免人工费、配件8.8折等多项权益。在华为服务日活动期间维修设备可以减免人工费，降低了消费者的维修成本。同时配件8.8折优惠还可以让消费者以更实惠的价格为平板增添手写笔、智能键盘等配件。

在长时间使用中，笔记本电脑的出风口、风扇区域难免积累很多灰尘，难以清理，从而影响散热，导致整体性能下降。可拆机清理，却难倒了不少用户。2025年华为服务日活动为笔记本电脑用户新增免费拆机清洁保养(含外观)服务，轻松解决清理难题。同时PC用户可享受维修免人工费、配件8.8折等多项权益，用更实惠的价格购买好用的鼠标等配件，提升产品使用体验。

当然，音频用户也能享受华为服务日的权益。活动期间，智能眼镜、耳机(限部分型号)用户可以享受免费外观清洁保养权益。当然维修免人工费、配件8.8折也是不可或缺的。耳机戴久了的用户都知道，耳塞部分经常会油腻腻的难以清理，不过活动期间只需要前往华为服务店进行免费的外观清洁保养，问题就迎刃而解啦，省心又干净。

并且华为服务店维修均使用官方原装备件，由专业服务工程师采用专业工具进行维修。服务店配备的自动化拆机/压合工具，维修更精准，更高效。

华为一直贯彻以消费者为中心的服务理念，为消费者提供专业且温暖的服务。2025年，快来参加华为服务日活动，享受华为带来的贴心服务吧!