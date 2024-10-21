首发全新潮汐引擎+天玑9400处理器，OPPO Find X8系列再创能效体验上限

【天极网手机频道】OPPO Find X8系列新品发布会将于10月24日举行，关于新机更多配置信息也随着官方释出而逐渐清晰。今日早些时候，OPPO官微再次释出新品最新配置信息，Find X8系列将首发搭载全新一代OPPO潮汐引擎与MediaTek天玑9400旗舰芯片，组成最强性能能效技术组合，再次突破天玑性能上限，带来主流游戏的满帧体验和更极致的能效体验。

根据官方介绍，Find X8系列在潮汐引擎中实现了安卓手机的首个CPU高速缓存与系统级缓存的动态分配方案，为天玑9400的CPU L3缓存带来更智能、更精准的缓存分配方案，将移动终端的能效推入全新阶段，基于天玑 9400 芯片能效提升的基础上，搭载了潮汐引擎的 Find X8系列在大型游戏中均有显著的能效提升表现。

再配合Find X8系列全新一代冰川电池，8.24mm的超薄机身下也能放置一块5910mAh大电池，最新硅碳负极电池技术让这块大电池具备830Wh/L 超高能量密度，容量提升18%，厚度减少了 13%。此外，全新一代冰川电池还具备适应极端温度的性能，即使在温度-20°C极端环境中，Find X8系列依然可以正常工作，确保用户在严寒天气下，都能享受到稳定可靠的续航体验。

从目前已释出的配置信息来看，OPPO Find X8系列将改写旗舰手机能效规则，第一次实现手感轻薄、帧率稳定、续航持久三种体验的共存，开创移动性能和能效体验的新高度。

OPPO Find X8系列新品发布会将于10月24日19:00正式举行，在此之前OPPO官方还会给大家带来什么惊喜，敬请期待。