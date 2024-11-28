vivo S20正式发布：蓝科技加持的新一代美学旗舰，仅2299元起

【天极网手机频道】11月28日，vivo如期举行S20系列新品发布会，正式亮相全新一代vivo S20系列新机。vivo S20 是一款集东方美学与人像摄影于一身的智能手机，在外观设计、人像摄影、性能和续航方面表现出色，是符合用户需求的旗舰机型。vivo S20 系列在多个方面展现出了强劲的实力。vivo S20此次带来凤羽金、紫气东来、玉露白和松烟墨等配色，目前已经在线上线下开启预售，喜欢的朋友不妨多多关注。

vivo S20系列在外观设计上延续S系列家族语言，镜头模组的简约大方嵌套环形设计，细密菱格纹理点缀镶边，竖排双摄搭配柔光环，不仅提升了自拍效果，还增加了辨识度。超轻薄设计在保证性能的前提下，将机身厚度控制在 7.19mm，重量轻至 186g，同时配置 6500mAh 的蓝海大电池，兼顾了优雅外观和舒适手感。

屏幕显示方面，6.67 英寸的京东方 Q10 悦目护眼屏，极窄边框带来高屏占比，沉浸式视觉体验十足。融合多项创新护眼技术，通过 SGS 低蓝光护眼认证，分辨率高、色彩显示细腻，局部峰值亮度达 5000nit，10.7 亿色显示和 P3 影院级广色域，3840Hz 超高频 PWM 调光缓解视觉疲劳，无论强光弱光都能呈现清晰鲜艳的画面。

人像摄影能力是本次vivo S20升级的重点，其前置 5000 万像素防畸变柔光镜头，支持 AF 自动对焦和影棚级广角双柔光灯，F/2.0 大光圈在暗光环境下为自拍提供强大支持，让样张效果出色，人物细节清晰，皮肤光泽通透。后置 5000 万像素超防抖仿生主摄和 800 万像素超广角镜头的双摄组合，主摄的自研 OIS 超级防抖功能减少拍摄模糊感，超广角镜头适合风景和多人合影。

后置棚级柔光环在暗光场景下提供柔和光线和正确补光，提升人像质感和层次感。拍摄样张效果自然，人像背景虚化有层次，美颜恰到好处，人物主体突出，氛围感十足。新增的 “一拍得胶片相机” 和 live 动态照片功能，为用户带来全新影像体验。

值得一提的是，拥有轻薄机身的vivo S20配备一块6500mAh 的蓝海大电池，同时搭配 90W 超快闪充，续航实力出色，充电速度快。整体上，vivo S20 系列以其独特的东方美学设计、卓越的人像摄影能力、出色的性能表现和强大的续航能力，在智能手机市场中脱颖而出，是一款从里到外都符合用户需求的旗舰机型。目前vivo S20 系列已经在线上线下开启预售，起售价2299元，喜欢的朋友不妨多多关注。