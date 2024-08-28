开学“省省吧”！智慧助手OPPO Reno12 Pro让你学习娱乐两不误

【天极网手机频道】开学季需要买不少新的学习装备或是电子设备，肯定就需要有一大笔支出。尤其是智能手机，作为当下人们必不可少的设备之一，很多时候我们会在手机上处理许多事情，但是并不是越贵的手机越适合，正好如果有换购需求的用户不妨来看看这篇笔记。

作为一款影像手机，OPPO Reno12 Pro配备了5000万AI全焦段三摄，新升级的5000万AI人像摄像头、5000 万 AI 广角主摄与 112 度 AI 超广角摄像头，借助OPPO领先的AI能力，Reno12 Pro融入多项AI影像能力，例如AI闭眼修复功能可以智能识别用户合影中的闭眼表情，并一键修复为“睁眼”状态，拯救了许多“废片”;AI消除功能可以轻松去除照片中多余的物体或人物，让照片更加干净、整洁。

在移动办公或学习上上也在AI技术的加持下提高效率，例如AI文档扫描功能让用户能够将纸质文档轻松转化为电子档，并进行编辑和分享。该功能支持自动识别文档边缘、调整文档角度，确保扫描效果的清晰度。同时，它还能智能识别文档中的文字，方便用户进行搜索和引用。此外，小布英语老师功能则为用户提供了一个随身的英语学习助手。通过语音对话的方式，用户可以与小布进行英语交流，锻炼口语能力。这一功能不仅适用于学生群体，也深受职场人士的喜爱，提供了更加智能化、便捷化的使用体验。

除此之外，OPPO Reno12 Pro还引入了实况照片功能，支持全焦段实况照片拍摄，成为首个能发布实况照片的安卓手机，为广大的安卓用户带来了全新的社交体验，无论是超广角、广角还是长焦镜头，都能够捕捉到照片拍摄瞬间的动态变化，包括人物的表情、动作以及场景的光影流转，使得照片更加生动、真实，而且实况照片能够保持原有的动态效果和声音，用户可以直接将实况照片分享到各大社交平台，无论是微信、微博还是抖音等，朋友或是网友都可以在评论区留言、点赞。此外，它还支持美颜功能、封面编辑和封面帧ProXDR显示等，为用户提供了更多个性化的选择。

在外观设计上，OPPO Reno12 Pro同样别具一格，以独特的千禧风代表色掀起了一场银色的风暴，流银玻璃工艺设计，展现出强烈的立体视觉效果，这种设计不仅提升了手机的颜值，更增强了其科技感。除了银色，还有一款银幻紫配色，流银玻璃设计赋予了手机流动的质感和灵动的气质，在光的照耀下呈现出从深邃的紫色逐渐过渡到银白色的渐变效果，如同星空般深邃而神秘。在全部配色上，Reno12 Pro提供银幻紫、香槟金以及乌木黑，Reno12提供千禧银、柔和桃以及乌木黑。影像模组块的设计细节中加入了饰钉圈点缀，不仅提升了手机的整体质感，还使得手机在视觉上更加雅致。整体来看，OPPO Reno12 Pro独特的迷幻时尚感和未来科技感完美融合，更符合年轻人的时尚选择。

硬件配置上，OPPO Reno12 Pro所搭载的天玑 9200+ 星速版芯片具备出色的性能和能效比。这款芯片采用了先进的制程工艺和架构设计，拥有强大的计算能力和图形处理能力，并且配备了一块具备1.5K分辨率、最高120Hz刷新率的6.7英寸屏幕，为用户带来了超流畅的使用和极致的视觉体验。

OPPO Reno12系列还具备出色的耐用性，超耐刮的康宁大猩猩玻璃和超耐摔的金刚石架构双重保障，即使意外跌落或重物碾压的情况下也能保证手机的安全无虞。同时，防水防泼溅的设计也让用户在使用手机时更加放心。

作为OPPO的主流机型，OPPO Reno12 Pro不管是外观、影像和配置上都非常出色。尤其是影像实力以及创新功能的加持，让更多的年轻人选择了这款时尚又百搭电子搭子。目前OOPPO Reno12 Pro正在热销中，活动期间到手价仅需2499元起，正好要换购的用户不妨来看看这款AI手机。