京东12.12购小米、华为、荣耀等大牌手机 享至高24期免息

【天极网手机频道】京东12.12于12月9日晚8点正式开启，并持续至12月12日，京东携手厂商甄选华为、小米、荣耀、vivo、OPPO等大牌手机，推出至高24期免息福利，让消费者轻松入手新机。有换新需求的消费者到京东APP搜索“手机12.12”即可进入会场抢购。下面就来看看有哪些爆款手机值得入手吧。

想要购买一款性能均衡的新品手机，可以在京东12.12入手REDMI K80。其搭载第三代骁龙8，采用双环路3D冰封散热，高性能持续释放。内置6550mAh小米金沙江电池，电量无需担心。采用旗舰2K新国屏，配置小米青山护眼2.0，清晰且护眼。REDMI K80 12GB+256GB京东价2499元，可享6期免息。

对拍照需求较高可以选择华为 Pura 70 Pro。其后置超聚光主摄、超聚光微距长焦摄像头、超广角摄像头，支持超高速风驰闪拍，定格精彩瞬间，支持全焦段超清影像，还支持超聚光视频，画面层次分明且稳定。华为 Pura 70 Pro 12GB+512GB优惠800元，领券优惠300元，京东价5899元，享12期免息，手机回收价满800元以旧换新额外补贴500元起。

对于拍摄性能有要求的用户也可以选择荣耀300。其前置5000万像素单反级镜头，后置5000万雅顾光影主摄、112°超广角微距镜头，配置荣耀AI驭光引擎，带来全场景雅顾光影、全空间单反级虚化，人像更优质，支持焦点切换、景深模拟、LivePhoto动态照片。荣耀300 12GB+256GB京东价2499元，赠1年碎屏保+1年后盖宝+365天只换不修+1年延长宝的尊享服务，赢杨洋虞书欣明信片透卡，享12期免息、赠耳机、以旧换新至高补贴600元。

体验小折叠手机可以选择三星Galaxy Z Flip6。其搭载大视野智能外屏，支持同传、聊天助手，还支持自定义界面，有趣且好用。支持立式自由拍摄系统，根据拍摄对象距离自动调整成理想焦距、可在外屏预览，解锁更多拍摄角度。三星Galaxy Z Flip6 12GB+256GB立省500元，京东价7499元，享12期免息或以旧换新至高补贴700元，会员购机领50元京豆，学生下单立省600元。

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