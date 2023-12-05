一加12发布售价4299元起，十年超越之作产品力出众

【天极网手机频道】12 月 5 日，一加正式发布十年旗舰一加 12。作为一加十年超越之作，一加 12 秉持「产品力优先」理念，带来多项领先行业的首创技术。一加 12 全球首发拥有医疗级护眼方案和行业第一 4500nit 峰值亮度的 2K 东方屏，完整搭载 Find 影像团队倾力打造的「新一代超光影影像系统」，配备刷新性能纪录的第三代骁龙 8 移动平台+LPDDR5X+UFS 4.0 顶级组合。一加 12 同时拥有基于 ColorOS 超算平台的顶级性能调校、航天级天工散热系统 Pro、5400mAh+100W闪充+50W 无线的续航王者组合、再次领先行业一年的仿生振感马达 Turbo、顶级通讯体验全覆盖的超级信号工程、其他如雨水触控、红外、NFC 等用户关心点也全部到位。发布会上，一加同步发布了一加轻奢双肩包、一加无线闪充充电器与一加 12 全包保护壳三款产品。

一加中国区总裁李杰表示：“一加 12 将所有用户高频使用场景的体验均做到极致，产品力超越了所有骁龙 8Gen3 的旗舰 Pro 版，真正实现了「一部，即全部」，是一加十周年送给用户最好的礼物。”

一加 12 将于 12 月 11 日全渠道正式开售，起售价 4299 元。

发布会上，新生代演员于适作为一加影像创作官惊喜亮相，与大家分享了自己使用一加 12 记录的生活点滴，一起见证了十年旗舰的全面超越。

TIME Design 设计语言，沉淀高奢腕表级质感

十年来，质感就是一加品牌的基因。一加 12 此次从高奢腕表中汲取设计灵感，带来 TIME Design 设计语言，通过王冠表镜、时间刻度、星空表盘、环形字符在镜头模组上镌刻出十年光阴流转，内外通透一体，尽显精致细节，并采用高奢腕表同款工艺，在百级无尘环境中历经 158 道工序精细打磨，沉淀十年好质感。

一加 12 带来了全新工艺打造的三种独特配色：「留白」、「苍绿」和「岩黑」。每一款颜色都是匠心之作：一抹留白，寓意一加十年不变的初心;只此苍绿，寓意一加十年经历的万水千山;坚定如岩，寓意一加对产品十年如一日的笃定坚持。

完整搭载「新一代超光影影像系统」，Find影像团队倾力打造

一加 12 的旗舰影像由 Find 影像团队倾力打造，完整搭载「新一代超光影影像系统」。无论是超光影全主摄的硬件配置、「新一代超光影影像系统」的算法调校，还是与哈苏的深度联合，一加 12 影像实力都全面超越行业，再创影像新高峰。

一加 12 的超光影全主摄由三颗全焦段旗舰镜头组成，包括5000万像素索尼旗舰主摄、 6400 万超光影潜望长焦和 4800 万索尼旗舰超广角。在主摄上，一加 12 全球首发一加与索尼联合研发的新一代旗舰传感器光喻 LYT-808，这颗传感器光学硬件与算法协同设计，从而将硬件能力发挥到极致，传感器面积 1/1.4 英寸，四合一像素尺寸 2.24μm，f/1.6 大光圈，支持 OIS 光学防抖，感光面积比上代提升 25%，全阱容量 FWC 提升 50%，让用户可以随手拍出拥有更多丰富细节的照片。

无潜望，不旗舰。一加 12 搭载拥有更先进潜望结构的 6400 万超光影潜望长焦，传感器面积 1/2 英寸，感光面积比上代提升 76%，f/2.6 大光圈，支持 3 倍光学无损变焦和最高 120 倍数字变焦，支持悬浮棱镜防抖。一加 12 这颗潜望长焦镜头，采用纳米级镜头边切工艺，拥有全新光学波浪纹、ALC 亚波长结构镀膜、旋涂工艺 IR 滤光片，相比同级普遍的直立式长焦镜头，拥有更大的传感器面积、更精密的光学结构和更优秀的长焦画质，让远方触手可及。一加 12 还拥有 114 ° 旗舰超广角，支持 3.5cm 微距拍摄，大大提升了拍摄的丰富性。

不仅有最强的影像硬件，一加 12 还搭载「新一代超光影图像引擎」，通过超清画质算法、超光影图像算法、与自然色彩算法三大算法，以行业领先的多帧 Raw 域处理、行业独家的光子矩阵技术和行业最强的 13 通道多光谱传感器色彩采集，为用户带来细节清晰、光影自然、色彩生动的影像表现;并结合行业独家 ProXDR 光子矩阵显示技术，充分还原 HDR 照片素材的动态范围和明暗细节，观感更生动、出色。

同时一加 12 加深与传奇影像品牌哈苏的合作，带来全新的专业哈苏人像模式、哈苏自然色彩和哈苏专业模式，实现更加接近单反相机的成片质量，打造更有生命力的人像，色彩还原自然、光影关系准确，更具空间感与氛围感，让你随手一拍，就是哈苏味。

全球首发2K 东方屏，屏幕的珠穆朗玛峰

一加联合京东方历时两年，投入上亿研发资源，集聚行业最顶级专家，在屏幕上硬生生地出了一条前所未有的道路，打造出一加12 搭载的这块最强 2K 东方屏。一加 12 东方屏是唯一把显示、护眼、流畅同时做到顶级的手机屏幕，是国产首个获得 DisplayMate A+ 认证的 2K 屏，首发革命性的医疗级明眸护眼技术，并拥有行业第一的 4500nit 峰值亮度，可以说一加 12 东方屏登上了屏幕的珠穆朗玛峰。

为带来更好的显示效果，一加 12 搭载自研画质引擎，配合 OPPO 第一代显示芯片 Display P1 与高精像素级校准算法，实现了行业首个单像素独立校准，并做到了划时代的 912 万次像素级校准。一加 12 东方屏成为国产首个获得 DisplayMate A+ 认证的 2K 屏，并革命性地刷新了 DisplayMate A+ 18 项纪录，成为目前刷新 DisplayMate A+ 纪录最多的直板手机。

一加 12 全球首发 X1 发光材料，配合独家「多通道降负载技术」与「高精度灰阶矩阵算法」，屏幕峰值亮度达到 4500nit，是目前行业最高的峰值亮度。因为屏幕发光效率高，同亮度下功耗降低 13%，配合电路设计和制造工艺各环节的优化，一加 12 屏幕寿命更是达到行业均值 2 倍以上。同时，一加 12 基于全新 8T 电路特性和独家自研的 LTPO 技术，支持自定义全局高刷，所有 APP 均可设置为最高 120Hz，操作更加流畅丝滑。

为了让用户能够更安心地享受极致屏幕体验，一加联合京东方、浙江大学、国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心，共同打造了医疗级全方位护眼方案――「明眸护眼」，并由一加 12 首发搭载。一加 12 「明眸护眼」技术通过医学级根因识别，针对性地给出了医疗级和人因研究的解决方案，通过定制的护眼硬件和写入底层的自研护眼算法，如硬件级低蓝光、高频 PWM 调光、3Pulse+1Pulse 类 DC 调光、超精密环境光自适应等技术，大幅降低了频闪、有害蓝光、暗光/强光环境对眼睛的伤害，实现了行业已有护眼方案的全部超越。一加 12 首次在手机屏幕上实现了医疗级的用眼保护，获得了莱茵最高等级的智能护眼 3.0 认证和国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心权威认证。

一加 12 还搭载屏下超薄指纹解锁模组，解锁更快，体验更舒适。备受用户好评的雨水触控技术也再次升级，保障湿手状态下的触控体验。

顶级硬件+顶级调校+顶级散热，探索安卓性能极限

性能从来都是一加的底色，一加的性能理念是：顶级硬件+顶级调校+顶级散热。一加 12 搭第三代骁龙 8 移动平台+LPDDR5X+UFS 4.0 最强旗舰硬件组合，还拥有「微架构超算引擎」、「内存基因重组 2.0」、「焕新存储技术」三项自研黑科技带来的顶级性能调校，配合「航天级天工散热系统 Pro」的散热能力，再次探索安卓性能极限。

一加 12 搭载第三代骁龙 8 移动平台，性能比上代提升 30%、功耗降低 20%，实现了性能和能耗双突破。作为行业大内存配置引领者，一加 12 全系 12GB 起步，最高提供 24GB+1TB 双奢组合，是现阶段为数不多的支持 24GB 大内存的骁龙 8Gen3 机型，让用户彻底摆脱存储焦虑。

除了行业顶级的硬件，一加 12 还搭载「微架构超算引擎」、「内存基因重组 2.0」、「焕新存储技术」三大自研黑科技，彻底挖掘处理器、内存和闪存的性能潜力。「微架构超算引擎」深入处理器底层，通过修改处理器调度策略，实现了高性能与低功耗的平衡，同平台同场景下性能提升 9.4%，并且功耗更低。「内存基因重组 2.0」通过「瞬时带宽 64K 动态大页」等技术进行安卓内存底层重构，让常用应用从缓慢的冷启动转化为快速的热启动，平均打开速度提升 3 倍以上，后台保活能力从数小时提升至 3 天以上，彻底改变了手机应用的开启与使用方式。「焕新存储技术」通过储存加速、储存压缩和文件去重等多项核心技术全面提升闪存性能，大幅提升手机久用流畅性，做到使用 4 年不卡顿。

极致的散热是保障性能充分释放的基础，一加 12 搭载自研「航天级天工散热系统 Pro」，在前代天工散热系统基础上，大幅优化 VC 和机身内部散热结构设计，拥有全球首创航天级空间结构，使用行业最先进的航天级新一代超导热材料，搭载 9140mm2 万级单 VC，并在正面再增加一块新一代超导热石墨，整机散热总面积高达 38547mm2，从散热面积、散热材料、空间结构三维发力，为巅峰性能持续输出保驾护航。

四大游戏黑科技，帧率、画质、网络、触控再突破

一加从游戏底层技术出发，联合游戏引擎、游戏厂商、芯片厂商，对游戏进行「四方深度调优」，大幅提升了游戏基础体验。一加 12 还搭载全新「HyperBoost 游戏稳帧引擎」、「超帧超画引擎」、「游戏云计算专网」、「灵犀触控」四大自研游戏黑科技，让游戏玩家畅享超稳帧率、超高画质、超优网络和极致触控。

一加 12 搭载全新自研 HyperBoost 游戏稳帧引擎，通过 GPA 极限稳帧和图形异构算法，优化资源分配，提升图形渲染效率，确保高画质的同时降低掉帧次数。一加 12 两小时高负载测试，实现了《原神》59.9 帧、《王者荣耀》119.9 帧，轻松做到几乎全程满帧。

一加 12 搭载全新一代超帧超画引擎，为用户带来全面 2K、全面 120 帧和全新一代游戏 HDR 画质。一加 12 借助超分算法，将游戏实时分辨率提成至当前屏幕分辨率，从而实现游戏全局 2K 的超高分辨率;通过画面插帧算法和无感插帧技术，从而带来全面 120 帧的流畅画面;通过全新一代游戏 HDR 画质，从而提升游戏色彩、明暗细节的画质表现，为用户带来了更真实、更沉浸、更具氛围感的游戏体验。

一加 12 搭载游戏云计算专网技术，持续监测并优化游戏网络。当监测到网络延迟大于 110ms 时，就从「双通道加速」、「QoS 加速」两种加速方案中选择最优解提供网络加速，以保障玩家游戏体验。

一加 12 搭载的灵犀触控全新升级「热区触控」，将游戏画面细分为多个区域，各区域配备专属触控算法，进一步提高游戏触控灵敏度，让屏幕响应与玩家操作完美契合。

此外，一加 12 还对《原神》和《王者荣耀》这两款热门游戏进行专项优化，为用户提供更快速的加载体验和更流畅的团战体验。凭借出色的游戏性能表现，一加 12 成为和平精英赛事实验室认证手机。

至强马达、超级信号、顶级续航，体验全面超越

一加 12 全球首发与瑞声科技联合研发的仿生振感马达 Turbo。这颗仿生振感马达 Turbo 使用行业最先进的稀土磁性材料 N54 SH 磁钢，配合全球首发的行业最新第五代磁路技术 CSA+，在振动量、频宽、响应速度、振动丰富度等多维度全面超越 iPhone，为消费者带来了有生命力、符合直觉、不打扰的振感体验，马达体验再领先行业 1 年。

在通信网络上，一加12 首发超级信号工程，为消费者带来最顶级的移动蜂窝性能、Wi-Fi性能、近场通讯性能与弱网游戏性能。超级信号工程由一加联合三大网络运营商共同打造，全球布局 8 大云计算中心，配备 10 万+服务器，每年投入数亿，拥有主动增强式超级 Wi-Fi、LinkBoost 4.0 等多项领先技术，持续为用户带来快速、稳定的网络使用体验。

在续航上，一加 12 拥有 5400mAh 大电池+100W 超级闪充+50W 无线闪充的续航王者组合，26 分钟即可将电量从 1% 充至 100%，实测 DOU 达到 1.79 天，日常使用毫无压力，彻底告别续航焦虑。充电既要快，又要安全，还要不损伤电池。为了达成充电体验提升，一加 12 搭载 OPPO 首颗电源管理芯片和多项自研算法，既能在电量低时闪速充电，又能在检测到温度异常时开启温控与久充保护。此外，一加 12 还搭载了智能电池健康算法和仿生修复电解液技术，减少电池容量损耗，使用 4 年以后，电池有效容量依然大于 80%。

此外，用户关心的双扬声器、多功能NFC，全功能红外遥控等，一加12也全都拥有。

一加 12是一加十年超越之作，凝聚了一加过去十年在旗舰上的探索、成长与坚持，秉持「产品力优先」理念，拥有超越所有骁龙8Gen3 Pro版旗舰的产品力，将所有用户高频使用场景的体验均做到极致，真正实现了「一部，即全部」。

一加 12 将于 12月 11 日 10：00 正式开售，12月5日16:30在OPPO商城、京东、天猫、拼多多、抖音等平台开启预售，首批购机用户可享参与预售限量加赠 OPPO Enco Air2i 真无线耳机、限时分期免息、屏碎保两年五折购与以旧换新等丰富服务。

具体售价如下：

一加12 12GB + 256GB 版本，售价4299元;

一加12 16GB + 512GB 版本，售价4799元;

一加12 16GB + 1TB 版本，售价5299元;

一加12 24GB + 1TB 版本，售价5799元;

一加轻享双肩包、一加 12 全包保护壳系列将于12月5日16:00正式开售，一加轻享双肩包零售价299元，限时优惠价249元;一加 12 胡桃木质感全包保护壳，零售价 149元，手机加购价 119元;一加 12 芳纶纤维全包保护壳，零售价 199元，手机加购价 169元;一加 12 砂岩质感全包保护壳，零售价 99元，手机加购价 69元。一加 AIRVOOC 50W 无线闪充充电器 A1将于12月5日16:00开启预售，12月11日10:00正式开售，零售价299元，手机加购价199元。