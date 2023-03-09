iPhone 15标准版或不支持ProMotion，但会采用药丸屏！

【天极网手机频道】最近有爆料者曝光iPhone 15系列前面板图片，清一色的药丸屏让不少用户认为iPhone 15全系将成功登岛。在此之后，又有业内人士表示，iPhone 15虽然全系登岛成功，但iPhone 15基础版屏幕仍不支持LTPO技术，这也意味着基础版将不支持ProMotion自适应刷新率以及全天候显示功能。

去年苹果首次在iPhone 14 Pro系列中采用药丸屏设计，同时带来全天候显示技术，并且升级了iPhone 13 Pro系列中首次推出的ProMotion高刷新率技术，使得iPhone 14 Pro的显示屏支持1Hz-120Hz的自适应动态调节。屏幕可以根据显示内容自动调节刷新率，例如静止的图片则可以定格在1Hz，而部分游戏可以调用最高的120Hz，极大提升用户使用体验的同时降低功耗。

据悉，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。在iPhone 15上背面边框将会磨圆，比起现在iPhone 14上的设计会更加圆润，类似于14英寸MacBook Pro机型外壳底部边缘。虽然消息称iPhone 15将会采用钛合金材料，但背面依然会使用玻璃材质。

早在iPhone 14系列发布之前，就有传闻称iPhone 14系列会用上钛合金材料，但最后并没有，全系都采用铝和不锈钢打造而成。但苹果最近出人意料地对采用钛合金材料的可行性进行了调查，包括MacBook系列、iPad系列和iPhone系列有关加工钛合金的专利信息等。

苹果将会在iPhone 15系列中继续扩大高端型号与基础型号的差距，并且高端型号会采用钛合金边框设计。此外，有消息表明苹果有意在iPhone 15 Pro系列中采用无按键设计，去掉物理按键对于苹果而言是一个不错的选择。但想要实现这一想法，就需要为Taptic Engine提供额外的驱动，不过对于iPhone寸金寸土的内部空间而言，想要在边框旁边放下硕大的组件，依然有着不小的困难。

此前已经有人放出了iPhone 15系列的真机渲染图，从渲染图中能够看出，iPhone 15 Pro系列依然沿用相同的屏幕尺寸以及灵动岛设计，只不过在边框处有所收窄。同时机身材料方面，也从不锈钢换成了钛合金，与之前的爆料相吻合。根据先前爆料的信息来看，iPhone 15系列将会采用钛合金机身，并用背部弧形边框取代现有的直边设计。这意味iPhone 15将回归此前圆润的机身设计，但这种圆润并非iPhone X上那样拥有很大弧度。

今年iPhone 15系列全系会有一个明显的变化，欧盟最近出台了一项法案，要求所有进入欧洲的电子产品必须使用USB-C接口，或许是迫于这项法案，苹果才会下定决心为iPhone更换充电接口。根据产业链信息，明年苹果将会重点升级iPhone 15 Pro系列，如果采用与今年类似的策略，那么意味着iPhone 15基础版将会使用与iPhone 14 Pro系列相同的A16芯片，只有Pro版本独家拥有基于台积电3nm工艺的A17芯片。

不过iPhone 15 Pro中的USB-C接口采用Thunderbolt Lightning Fast模式，而两款基础型号仅有USB 2.0。同时，有消息表明，苹果并不准备乖乖更换这一接口，而是打算沿用Lightning接口上的MFi认证，继续贯彻排他性以赚取认证费用。

根据目前的信息来看，虽然iPhone 15全系都已登岛成功，但基础版与Pro版本的差距依然在不断提升，即使是在2023年，iPhone基础产品仍不支持高刷新率，这在安卓阵营看来几乎是无法想象的。纵使iOS能够为用户提供丝般顺滑的体验，但没有高刷新率的加成，这种流畅无法最大限度发挥出来。

其次，差异化过大带来的弊端已经在iPhone 14系列中开始显现，Pro系列的火爆与基础版的冷清形成鲜明对比，甚至iPhone 14 Plus还层面临上市即破发的尴尬境地，这也足以证明iPhone 14基础版机型的市场竞争力逐渐降低，全年销量不及iPhone 13系列，这已经非常能够说明问题了。如果iPhone 15系列依然贯彻这一策略，那么iPhone 15基础版被用户抛弃或将再次上演。