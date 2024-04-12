第三代骁龙8赋能vivo X Fold3 Pro 顶级折叠旗舰如何炼成

【天极网手机频道】第三代骁龙8发布之后，市面上已经有不少旗舰机型涌现。得益于第三代骁龙8平台的加持与增益，这些机型无一不具备旗舰级的竞争力，结合各家厂商各具风格的调教，旗舰机市场呈现出一片勃勃生机万物竞发的局面。

智能手机技术迅猛发展的当下，处理器无疑是衡量智能手机是否能够跻身旗舰行列的关键要素，众多旗舰机型纷纷选择第三代骁龙8也显示着骁龙在合作伙伴和广大消费者中的认可度。最近，vivo全新一代折叠屏机型――vivo X Fold3 Pro正式上市，成为首款搭载第三代骁龙8的折叠屏机型，而vivo X Fold3 Pro也志在打破此前折叠屏旗舰的“有名无实”的刻板印象，以“先旗舰后折叠”入局，力求让折叠屏机型也真正旗舰。

第三代骁龙8加持下的旗舰性能

作为全球半导体领域的领军企业之一，高通凭借其在芯片制造领域的积累和创新推出了第三代骁龙8移动平台，这一平台以其卓越的性能、高效能消耗以及前瞻性的技术设计，再次为智能手机行业带来了一场革命性的变革。

做一款旗舰折叠屏，首先得从“芯”上旗舰起来。vivo X Fold3 Pro采用的正是第三代骁龙8，并且加持了第三代骁龙8所带来的诸多卓越特性。在性能方面，第三代骁龙8的4nm制程工艺Kryo CPU采用了“1+5+2”的设计。包括一个3.3GHz的Cortex-X4大核、5个的最高频率达到3.2GHz的Cortex-A720性能核心以及2个2.3GHz的Cortex-A510效率核心的频率，确保每个核心都具备强大的处理能力。这样的架构设计，确保了无论是在多任务处理还是在对高性能要求的处理场景中，都能展现出不俗的表现能力。官方数据显示，与上一代产品相比，第三代骁龙8的性能有了30%的提升，而能效则提升了20%。

同时，高通Adreno GPU也迎来升级，性能提升25%，能效提升25%。值得一提的是，Adreno GPU显示处理单元支持1Hz到240Hz的可变刷新率，这让用户可以体验到更低功耗的全天候显示功能。 在对于《王者荣耀》《原神》《崩坏：星穹铁道》等游戏的体验中，vivo X Fold3 Pro均可以实现满帧运行，游戏画面细腻精致，运行流畅丝滑。

第三代骁龙8是首个能够以完全交互式的帧率运行虚幻引擎5 Lumen全局光照系统的移动平台，通过第三代骁龙8 Adreno GPU的提升和广泛的软件优化，骁龙移动平台上现在也可以支持Lumen。目前用户已经可以在手机上开启支持实时光追的全局光照的《逆水寒》手游，同时也能通过骁龙游戏超分技术进一步提升游戏画面的清晰度。

vivo X Fold3 Pro拥有等效5700mAh的大容量电池，配合第三代骁龙8高能效表现和蓝海续航系统带来的续航优化，在满电状态下先后玩一小时《王者荣耀》、看一小时视频、浏览一小时网页和听一小时的音乐，最后剩余电量高达71%。充得快，掉得慢，用户甚至可以实现日常两天一充，同时享受旅行不用不掉电、低温长续航的三大典型极端场景的续航需求。

AI性能飞跃

去年11月vivo发布了自家的首个通用大模型矩阵――BlueLM蓝心大模型，带来了“蓝心小V”这一重磅功能。AI蓝心大模型已经实现7B端侧+70B云侧的数据量，支持从问答、创作、搜索到管理、交互的种种功能。

蓝心小v可以为用户节约大量的时间。例如，蓝心小V可以根据我们对照片的描述从数以万计的图库中找出符合要求的照片;或是在我们需要查看相关文献和资料时总结文章概要，只需要向它提问“这篇稿件讲了什么”，它就会迅速为你提炼文章主旨和关键内容;在我们开会时，还可以一键生成会议纪要并总结出会议要点，为用户们节省了会后转译总结的时间。

3月，高通推出了一部全新的白皮书《通过NPU和异构计算开启终端侧生成式AI》，其中重点强调了高通的异构计算体系。高通Hexagon NPU、Adreno GPU、Kryo CPU以及高通传感器中枢和内存子系统相互协同工作，能够在终端侧快速且高效地运行AI应用。在四大核心模块的通力协作下，高通异构计算能够实现最佳应用性能、能效和电池续航，实现生成式AI终端性能的最大化。

第三代骁龙8的微切片推理进一步升级，在降低内存带宽占用，大共享内存的带宽也增加了一倍。基于以上提升和INT4硬件加速，Hexagon NPU成为面向终端侧生成式AI大模型推理的领先处理器。Hexagon NPU比前代推理速度提升达到了惊人的98%，能效也提升了40%。这一进步使得用户得以享受到更加流畅的AI应用体验，例如更快速的图像识别和游戏AI优化等功能。

目前，Hexagon NPU可以实现在终端侧运行高达100亿参数的模型，在首个token的生成速度和每秒生成token速率方面业界领先。MWC 2024期间，高通展示了在第三代骁龙8移动平台上运行的首个大语言和视觉助理大模型(LLaVA)，能够基于图像输入解答用户的相关问题。未来，搭载第三代骁龙平台的机型也将加持这些AI功能，让手机更加智能。

影像能力旗舰级增强

vivo X Fold3 Pro在影像层面下了功夫。主摄采用5000万像素1/1.3英寸的OV50H、超长焦镜头采用6400万像素、1/2英寸的OV64B，超广角镜头则采用了5000万像素1/2.76英寸的JN1。在如此薄的机身内塞下这三枚镜头实属不易，而这3枚镜头共计覆盖了等效15mm到70mm的所有焦段，同时蔡司人像镜头包还涵盖了24mm、35mm、50mm、85mm以及100mm经典人像焦段。

对于那些追求高质量图像处理的用户而言，第三代骁龙8同样带来了显著的提升。在AI等新特性加持下，第三代骁龙8集成了三个18-bit的感知ISP，最高可支持单个1.08亿像素或两个6400万像素+3600万像素的摄像头，抑或三个3600万像素摄像头;视频方面可拍摄8K 30fps HDR同时捕捉6400万像素照片，也支持4K 120fps的慢动作视频。第三代骁龙8应对vivo X Fold3 Pro的影像模组绰绰有余，同时也支持设备进行8K30fps的高规格视频拍摄。在第三代骁龙8的助力下，vivo X Fold3 Pro能够实现更高规格的图片、视频拍摄，让手机影像素质进一步向专业设备靠拢。

值得一提的是第三代骁龙8所具备的ISP语义分割层数量从8层增加到12层，因此可以记录更多信息并精准增强，让AI在后期处理中可以进行更多操作，观感也更自然、更出色。在AI的帮助下，vivo X Fold 3 Pro也可以实现出色的AI智能消除、抠图以及AI修复功能，让用户对后期的可操作性更高，拯救每一张可能因为一些小细节问题而成为废片的摄影大作。

写在最后

综合来看，vivo X Fold 3 Pro搭载的第三代骁龙8平台在CPU性能、GPU性能、影像处理能力、AI以及游戏体验等多个方面展现了旗舰级的综合实力，这些特点共同推动了折叠屏手机向全能设备转变的趋势，为用户提供了前所未有的使用体验。不论是日常生活中的使用还是专业应用环境，第三代骁龙8都能够满足用户的多元化需求，同时也助力作为标杆的vivo X Fold 3 Pro引领折叠屏手机进入一个全新的时代。

自第三代骁龙8发布以来，在中国已经有超过20款搭载该平台的旗舰终端面市，而以搭载第三代骁龙8为代表的旗舰机型早已成为国内高端旗舰市场的主流。当然，除了第三代骁龙8，高通也在不断细化自身的产品矩阵、优化旗舰布局，于不久前推出了全新的新生代旗舰――第三代骁龙8s，让更多用户体验到旗舰平台赋能的优势。随着骁龙平台产品矩阵不断完善，高通和骁龙的表现更加值得期待。