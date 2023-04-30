ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > ÊÖ»ú

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

iPhone 15ÏµÁÐ9ÔÂ·¢²¼£¬USB-C½Ó¿ÚµÄEarPodsÓÐÏß¶ú»úÒÑ¿ªÊ¼Á¿²ú

2023-04-30 12:00:00 ×÷Õß£ºÃ«Ã«

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøÊÖ»úÆµµÀ¡¿iPhone 15ÏµÁÐ¸ÄÓÃUSB-C½Ó¿ÚÒÑ¾­ÊÇ°åÉÏ¶¤¶¤µÄÊÂÁË£¬×î½üÒ²ÓÐ±¬ÁÏ³ÆÆ»¹ûÄ¿Ç°Î´¿ª·¢MFiÏÞÖÆ£¬iPhone 15±ê×¼¿î»úÐÍµÄ×î¸ß³äµç¹¦ÂÊÎª20W£¬iPhone 15 ProÏµÁÐ»úÐÍµÄ×î¸ßÖ§³Ö27W³äµç¡£³ýÁËÊÖ»úÖ®ÍâÆ»¹û»¹Òª¶ÔÒ»Ð©Åä¼þ½øÐÐ¸üÐÂ£¬ÀýÈç¶ú»ú¡£ 

iPhone 15ÏµÁÐ9ÔÂ·¢²¼£¬USB-C½Ó¿ÚµÄEarPodsÓÐÏß¶ú»úÒÑ¿ªÊ¼Á¿²ú

  ·ÖÎöÊ¦¹ùÃ÷åZ´ËÇ°³ÆAirPods ³äµçºÐ¡¢MagSafe µç³Ø×éºÍÃî¿Ø¼üÅÌ / ´¥¿Ø°å / Êó±êÈý¼þÌ×µÈÆäËûÅä¼þ½«À´Ò²½«×ªÎª USB-C ¶Ë¿Ú¡£¶ø¸ù¾Ý½üÈÕ×îÐÂÏûÏ¢£¬Æ»¹ûµÄÓÐÏß¶ú»úEarPods½«»á°ÑLightning½Ó¿Ú¸ÄÎªUSB-C½Ó¿Ú£¬±¬ÁÏÕßShrimpApplePro³ÆÆ»¹ûÒÑ¾­ÔÚ´ó¹æÄ£Éú²úUSB-C MFiÈÏÖ¤Êý¾ÝÏßºÍEarPods¡£¹æ¸ñÉÏ´ó¸ÅÂÊ»áÓëÀÏ¿îÍ¬²½£¬¼Û¸ñ·½ÃæÒ²Ó¦¸Ã»áÓëLightning½Ó¿Ú¡¢3.5mm½Ó¿ÚÒ»ÑùÊÛ¼Û149Ôª¡£ 

iPhone 15ÏµÁÐ9ÔÂ·¢²¼£¬USB-C½Ó¿ÚµÄEarPodsÓÐÏß¶ú»úÒÑ¿ªÊ¼Á¿²úiPhone 15ÏµÁÐ9ÔÂ·¢²¼£¬USB-C½Ó¿ÚµÄEarPodsÓÐÏß¶ú»úÒÑ¿ªÊ¼Á¿²ú

  EarPods×îºóÒ»´Î¸üÐÂÊÇÔÚiPhone 7·¢²¼µÄÊ±ºò£¬ÔÚiPhone 8·¢²¼µÄÊ±ºò¾ÍÈ¡ÏûÁË3.5mmµÄ¶ú»ú²å¿×£¬²¢ÔÚÓÐÏß¶úÈûºÍiPhone±¾ÉíÔö¼ÓÁËÒ»¸öLightning½Ó¿Ú¡£

  ³ýÁËÓÐÏßEarPodsÖ®Íâ£¬¹ùÃ÷åZ»¹ÔøÍ¸Â¶Æ»¹û½«ÍÆ³öAirPods Pro 2µÄUSB-C½Ó¿Ú°æ±¾£¬Ô¤¼Æ»áÔÚµÚ¶þ¼¾¶ÈºÍµÚÈý¼¾¶È¿ªÊ¼´óÁ¿³ö»õ¡£ÆäËû·½ÃæÐÂ¿îAirPods Pro 2Ô¤¼Æ²»»áÓÐÈÎºÎ±ä»¯£¬Ó²¼þÅäÖÃÒÀÈ»Î¬³ÖÏÖÓÐ¹æ¸ñ¡£²»¹ý£¬AirPods 2´úºÍAirPods 3´úÄ¿Ç°»¹Ã»ÓÐÍÆ³öUSB-C½Ó¿ÚµÄ¼Æ»®¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

Ã«Ã«

×îÐÂ×ÊÑ¶

iPhone 15ÏµÁÐ×îÐÂäÖÈ¾Í¼ÆØ¹â

ÈÈÃÅÊÓÆµ

AWE2023´øÄã´ò¿¨·½Ì«Õ¹Ì¨

ÐÂÆ·ÆÀ²â

È«ÄÜÕæÆì½¢Æ½°åvivo Pad2ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼