OPPO Find N2 Flip登陆印度市场，售价高达89999卢比

【天极网手机频道】去年，OPPO一口气发布两款折叠屏机型OPPO Find N2和OPPO Find N2 Flip，并且获得市场好评。今年OPPO首款采用翻盖式折叠屏的机型OPPO Find N2 Flip成功远渡重洋在海外上市，最近这款机型又再次登陆印度市场。

目前OPPO Find N2 Flip折叠屏手机正在国内热销，国内版本推出了流金、雅黑、慕紫三款配色，同时采用自然3D曲线机身，贴合手掌设计。对于转轴处的水波光影纹理，采用微米级雕刻工艺和无缝闭合的设计。不过国际版OPPO Find N2 Flip只供星光黑和月光紫两种配色，相较国内版本不仅是配色数量减少，而且在命名上也有所不同。

配置方面，OPPO Find N2 Flip搭载一块6.8英寸的E6材质超平整镜面折叠屏大屏，屏幕平整度提升 50%，支持120Hz的高刷新率和1600尼特的局部峰值亮度，同时拥有P3广色域以及HDR10+，屏幕参数十分豪华。OPPO Find N2 Flip搭载天玑9000+旗舰芯片，拥有4300mAh的电池，支持44W闪充。配合Color OS超算平台，能够轻松坚持一整天。

而在OPPO Find N中备受好评铰链设计，OPPO也在OPPO Find N2 Flip中进行了全面升级。OPPO Find N2 Flip采用超轻固精工拟椎式铰链，经过40万次折叠，并且号称是通过莱茵折叠无忧认证的手机。此外，Find N2 Flip也是行业首个支持双卡双5G的小屏折叠手机。

在软件方面，OPPO也为折叠屏带来了系统级的优化。OPPO Find N2 Flip更多地将软硬件结合体现在外屏中，OPPO表示小折叠手机的外屏既不能只是简单的“通知栏”，也不应该是过于复杂的“小手机”界面。因此在OPPO Find N2 Flip这块大外屏上，带来了全新的轻交互体验「任意窗」，满足“即用即走”的需求。

该交互支持多场景服务卡片，用户无需展开手机即可查看日程、天气，使用相机、计时器、耳机等系统功能以及小红书等第三方应用。而这种将大部分轻任务放在外屏解决的方式，也在很大程度上避免用户解锁手机的繁琐，直接就能通过外屏解决需求。尤其是遇到电子支付场景下，用户完全不用打开手机，外屏直接会显示付款码，大大方便用户。

登陆印度的OPPO Find N2 Flip将拥有慕紫与雅黑两种配色可选，同时售价为89999卢比，折合人民币约7500元左右，并且仅有8GB+256GB可选。而相同配置国行售价则仅为5999元，甚至顶配版16GB+512GB的版本也仅售6999元。这样的定价虽然高于国内市场，但考虑到出海所面临的关税等额外费用，实际并不会相差多少，这次OPPO也是认准了翻盖式折叠屏手机走向高端的道路，所以才会大费周章将首款翻盖式折叠屏机型推向全球。