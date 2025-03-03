OPPO 华中首家旗舰店落址武汉，打造青年潮流新据点

【天极网手机频道】3月1日，OPPO|一加旗舰店(武汉楚河汉街店)在3月1日正式开业。作为OPPO在华中地区的首家全新形象旗舰店，其不仅承载品牌全系列产品的沉浸式体验，更通过游戏互动、文化展陈与社交空间的创新设计，重构年轻消费场景，成为武汉文化与潮流的打卡新地标。

民国建筑焕发科技新生，OPPO打造楚河汉街的街区新地标

OPPO武汉旗舰店位于武汉市中央文化区的楚河汉街，依托民国风建筑群的历史底蕴，OPPO以现代设计语言赋予老街区全新活力。外立面以18米挑高打造视觉冲击，通体由定制“水晶砖”叠砌而成，门头logo融入楚地文化中的云纹，搭配LED透明屏动态展示节日主题与艺术画面，实现传统符号与未来科技的对话。门店入口处，结合《和平精英》游戏元素的互动装置，吸引年轻人驻足打卡，历史街区与潮流文化的碰撞在此淋漓尽致。

“城市公园”又有新答案：江湖文化赋能沉浸体验

围绕“年轻人的城市公园”核心理念，旗舰店将武汉“大江大湖”的江湖文化贯穿空间设计。二楼“影像墙”以幕纹工艺镌刻“武汉”二字，细节处嵌入黄鹤楼、长江大桥等地标纹路，展现城市文化脉络;咖啡休闲区推出“蛋酒咖啡”“甜辣拿铁”等本土特调饮品，搭配免费充电服务，打造轻松社交场景。游戏区则与《和平精英》、《英雄联盟》等进行联动，设置手办胶囊墙与全球总决赛观赛区，以电竞热潮强化年轻用户的情感连接。

全面拥抱年轻用户，从产品展示到用户价值创造

区别于传统零售门店，OPPO全新旗舰店聚焦“文化、科技、社交” 三位一体体验。店内布局以用户动线为核心，产品展示区采用开放式设计，消费者可零距离体验Find N5系列“最薄折叠屏”等前沿科技;小O学堂定期开设摄影、游戏等课程，深化品牌与用户的互动黏性。OPPO中国区总裁刘波表示：“旗舰店不仅是销售终端，更是青年文化的引力场，推动OPPO从产品导向转向用户价值创造;我们通过本地文化和潮流文化的融合创新，持续拓展品牌与用户的对话维度。武汉旗舰店的落地，标志着OPPO「全面拥抱年轻人」的策略迈向新台阶。”

渠道深耕助力销量破局，折叠屏市场再创纪录

伴随旗舰店落地，OPPO线下服务能力进一步升级。最新发布的全球最薄折叠旗舰Find N5系列凭借突破性技术，打破近两年全行业所有品牌大折叠屏在首销日的销量与销售额双纪录，首销备货量是前代产品的2.2倍，依旧被抢购一空，线上销量达前代产品的约4倍，成为Find N系列大折叠屏史上销量最佳的产品。刘波强调：“渠道做精做实是OPPO的核心战略，未来我们将加速旗舰店布局，推动技术创新与用户需求的双向赋能。”