iOS 17更新支持机型曝光 iPhone X及iPhone 8系列不支持

【天极网手机频道】早些时候有消息透露iOS 17预计将会在今年6月份推出，不过消息也指出由于苹果主要投入在自研芯片和AR眼镜的项目上，所以iOS 17的更新可能不会太多。而今日根据知情人士爆料，iOS 17系统更新机型中淘汰掉了iPhone 8系列机型以及iPhone X。



图来源@科技房厂长

根据曝光的iOS 17系统支持机型图来看，iOS 17支持的机型包括iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone Xr及iPhone SE(第二代或以后版本)，而曾经备受好评的iPhone X及iPhone 8系列已经被淘汰出局。不过，关于支持机型目前仅是猜测，还未得到进一步证实，大家看看就好。

另外，彭博社Mark Gurman表示，为了应对欧盟即将出台的《数字市场法》，苹果正在调整App Store战略，从2024年开始苹果将允许欧洲的用户在第三方应用商店下载应用。一直以来，iOS设备下载各类app，都只能在苹果官方的App Store中完成。苹果对开发者App内的虚拟商品销售额，要抽取15%至30%的佣金，称之为“苹果税”，最终还是消费者买单。《数字市场法》规定，要能允许用户自由选择浏览器、虚拟助手或搜索引擎等，而App Store显然不符合规定。违反规定的公司将面临全球年营业额10%的罚款，多次违规的累计罚款上限可达20%，且可能面临收购禁令。一旦被认定为“犯规”，面对如此高额的罚款，即便是苹果也所无法承受。

关于iOS 17，目前也有一些消息出来，例如桌面小组件将提供实时交互功能，包括可以在桌面上切换音乐、操作待办事项功能等;灵动岛也会拥有更多功能，比如Siri 的问询弹窗被移入了灵动岛区域;图片可以先“暂存”到灵动岛中，打开另一个 App 后就可以从灵动岛把图片拖出来使用;另外，iOS 17 将拥有更多锁屏样式，包括字体的粗细，更多颜色，还可以向好友分享锁屏方案。



iOS 17

值得一提的是，彭博社记者 Mark Gurman 表示苹果最早将于今年春季发布 AR / VR 设备，并在之后的 WWDC 上公布名为 xrOS 的虚拟现实系统，由于苹果的 AR / VR 设备仍然需要与 iPhone / iPad 搭配使用，因此 iOS17 将会内置支持 xrOS 的部分功能。

不过目前的消息均未得到官方证实，大家不妨等等6月份的WWDC大会，相信届时将会带给大家惊喜。