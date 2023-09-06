折叠屏发展至今，竖向外屏为什么会成为最优解

【天极网手机频道】鉴于高端市场弹性和稳定的需求，近几年折叠屏克服了经济逆风取得强劲增长，已然从小众圈子走向主流。尤其是只有掌心大小的折叠屏机型，体型小巧的设计既满足了用户对于时尚外观和便携性的需求，也拓展了折叠市场的细分品类。





相对直板手机相对固定的外观设计，厂商在小折的外屏设计上可谓百花齐放，为用户提供了差异化的体验。比如横向矩形设计的代表vivo X Flip就搭载了一块横向3.0英寸外屏，除了自定义壁纸外，还加入了针对女性用户的「化妆镜」功能。



vivo X Flip



又或者像moto razr 40 Ultra一样，拥有一块3.6英寸的类横向异形外屏，不仅与小红书官方进行了联合调教，甚至可以玩手游，这块屏幕针对大量Top APP做了功能适配，就比如我们每天都要用到的微信，全键盘输入、语音通话、查看朋友圈、全屏看视频等功能就能轻松上手，无论横竖都能获得最佳的观看、浏览和操作体验;三星Galaxy Z Flip 5也同样采用了一块3.4英寸的类横向异性屏，不仅支持确认通知、快捷支付、发送短信等，还可以通过外屏查看图片、观看视频，外屏与保护壳个性化程度更高。

OPPO最新发布的Find N3 Flip小折叠，作为竖向矩形外屏的代表，OPPO Find N3 Flip采用了一块3.26英寸的竖向外屏，可以保持内外屏交互逻辑统计，应用适配也更方便，更进一步丰富外屏应用定制，包括出行、导航、音乐、运动、社交等高频场景，覆盖提供不间断的外屏体验，同时外屏也少不了个性化的联名主题和时尚IP壁纸，超过100款互动壁纸，包括线条小狗、肥肥鲨、乖巧宝宝在内的联名主题IP壁纸为任意窗带来百变风格。



OPPO Find N3 Flip

从外屏功能角度来看，小折叠屏手机还处于探索发展阶段，尽管各家外屏形状不一，但核心都在于应用生态的适配。鉴于内屏大都是竖屏应用的现状，采用竖向大外屏设计的OPPO Find N3 Flip在应用生态方面会有一定的优势。虽然这些应用适配的数量还不多，但基本涵盖了常用的主流 App，包括微信、小红书、微博、抖音等等社交媒体，在外屏上使用这些 App，即便是展开内屏后也能够无缝衔接。



OPPO Find N3 Flip外屏刷小红书



可以说，竖向大外屏是小折叠屏当下最优的解决方案。它的交互逻辑最为清晰，更符合用户的使用习惯。在更多主流应用生态适配下，可以满足用户几乎所有场景的轻交互需求。而OPPO Find N3 Flip延续竖向大外屏，既是基于大数据与市场反馈的结果，同时也符合用户的现实需要。

目前，OPPO Find N3 Flip已经开启预售通道，并将于9月8日上午10点正式开售，共有月光缪斯、镜中之夜、薄雾玫瑰三款配色，其中12GB+256GB版本售价6799元，12GB+512GB版本售价7599元。感兴趣的用户可以前往OPPO官方商城或是线下门店进行了解与体验。