vivo S20亮点汇总：智能柔光环+兼具轻薄手感和顶级续航

【天极网手机频道】在上个月，vivo发布了自己S系列的新品――vivo S20系列，vivo的S系列向来以美学设计和人像拍照体验为核心卖点的产品系列，此次的vivo S20在vivo S19的基础上更上一层楼，除了常规的升级还有续航方面得到很大的改善，得益于电池技术的进步，vivo S20在轻至186g的重量下塞进了6500mAh的大电池，可谓是兼具了出色的握持手感有保障了日常的体验，小编为大家整理了关于vivo S20的产品特点，一起来看看吧。

国风设计：首推「风羽金」配色

如果说要小编推荐一款配色的话，肯定推荐今年主打的「风羽金」配色，以金色为底色，融入神鸟凤凰，打造出来只有中国人才能领略的金羽设计。通过千万道闪光线织绣出的金丝凤羽纹理，勾勒出光滑的绒羽丰盈质感，有以微米级工艺赋予凤羽立体灵动的光影效果，高贵质感铺面而来。当然，在S20 Pro独有的“紫气东来”配色也同样推荐，其以幻变流云工艺是的紫色的珠光于后盖玻璃充分交融，同样颇具质感。除去两款较为潮流奔放的配色外，如果喜欢低调的用户，在vivo S20中同样提供了传统的黑白配色。

影像功能：可控色温柔光环+胶片滤镜

在vivo S20系列中有一项哪怕今年旗舰手机也不曾有的核心配置和独到优势，那就是后置摄像头的影棚级的柔光环，在相机中开启柔光胶片风格后，后置柔光灯自动开启，至高100倍柔和程度，支持1800-5000K的智能色温调节，能够在暗光场景下拍摄人像时提供柔和的光线以及正确的补光，使得人像轮廓更加立体、自然，脸部明亮且细节纹理清晰，提升人像的质感和层次感。

此外，vivo S20还新增“一拍得胶片相机”，一个专属胶片影调即拍即得的影像功能，4套胶片成像效果风格还原独特的复古照片质感，而且从按键到成像吐片过程的动效都是还原经典的即时成像相机，还支持一键打印，在相机界面根据底部指示图标上滑即可打开此功能。

兼具出色的手感和顶级的续航体验

在续航方面，vivo S20在7.19mm的超轻薄机身里配置了一块6500mAh的蓝海大电池，搭配90W超快闪充即使在重度使用的情况下续航实力还是非常出色的。在天极网的充电测试数据汇总，默认超快模式充电下vivo S20在54分钟内可完成充电，这样的充电速度在如今的手机市场中是非常出色的，用户可以利用碎片化时间回充电量，基于全新微电精灵2.0，手机电量即将耗尽时会自动进入微电精灵模式，用户在这个时候仍然可以进行接听电话、显示打车的车牌号、拨打紧急联系号码等功能，关键时刻依旧能联系上。

总结

在今年的vivo S20系列中，融入国风设计在国内市场肯定可以收到很多用户的喜爱，与此同时，vivo S20在性能、影像方面都有着十足的提升，尤其是续航方面， S20的6500mAh的大电池哪怕是面对主打游戏性能的旗舰手机也不遑多让。如果有着高性能和潜望长焦需求的用户，小编这边推荐入手有着天玑9300+加持的vivo S20 Pro，如果只是日常刷刷抖音玩玩微信，小编更推荐vivo S20。