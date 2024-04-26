OPPO发布创新与知识产权白皮书，全球专利超10万件

【天极网手机频道】4月26日，2024年是OPPO品牌成立20周年。在2024年世界知识产权日，OPPO正式发布首份#FormatAID_0#，系统性地展现了OPPO 20载技术创新和知识产权保护成果。

OPPO创始人兼首席执行官陈明永在白皮书中指出：“OPPO将始终围绕打造伟大产品，坚持科技创新和完善知识产权保护作为企业发展的重要战略之一。‘成为更健康、更长久的企业’是OPPO的企业愿景，我们将继续坚持技术创新和完善知识产权保护，更有韧性、专注笃定地前行。“

白皮书指出，坚持科技创新和知识产权保护、实施积极防御型知识产权战略和建设长期健康的知识产权生态是OPPO知识产权理念的三大核心，是OPPO作为“知识产权长期主义者”的坚守，体现了OPPO对技术创新和共融发展的思考。

20年来，OPPO坚持技术研发的长期投入，在关键技术领域持续深耕，并持续将技术创新成果转化为高价值知识产权资产，沉淀了深厚的技术实力，也造就了OPPO 丰富的专利储备。

截至2024年3月31日，OPPO的全球专利申请量已超过101,000件，授权量超过55,000件，其中发明专利申请数量超过91000件，在所有专利申请中占比91%。世界知识产权组织(WIPO)发布的2023年国际专利条约(PCT) 申请数量排行榜显示，OPPO位列全球第9位，这也是OPPO连续第五年在该榜单中位列前十。

OPPO专利数据与排名

OPPO全球专利布局主要聚焦5G、影像、AI、快充、新形态等关键领域，知识产权成果曾荣获10项国家级知识产权奖项，包括1项专利金奖、4项专利银奖和5项专利优秀奖。

随着OPPO全球业务的拓展，面对上升的知识产权风险，OPPO秉持积极防御型知识产权战略。一方面，通过和平谈判解决知识产权许可问题，另一方面，敢于亮剑，坚决反对知识产权不合理高价收费，积极利用法律手段捍卫自身合法权益。自2014年以来，OPPO先后宣布与全球数十家专利权人达成许可或交叉许可协议。

秉承开放共享理念，OPPO也积极促进创新成果的有效运用。一直以来，OPPO积极推动5G/6G、Wi-Fi、VVC(多功能视频编码)等技术领域的全球性标准制定，并通过MC-IF(全球媒体编码行业论坛)、Avanci、Access Advance等探索多元化标准专利许可模式，向全球数亿计产品进行授权。此外，OPPO也积极建言献策构建均衡的全球知识产权治理规则。自2020年以来，积极参与IEEE(电气与电子工程师协会)、CCSA(中国通信标准化协会)等国内外标准组织的政策改革讨论和修改，协助构建公平合理的知识产权规则，助力产业协同发展。

OPPO成立20周年以来，始终致力于做至美科技的探索者和科技致善的使能者。未来，OPPO将继续强化技术创新投入和知识产权保护，在AI手机时代持续带来引领性的产品和体验，做AI手机的贡献者和普及者。

更多《OPPO创新与知识产权白皮书》详细信息，可前往OPPO官网https://www.oppo.com/content/dam/oppo/common/mkt/footer/OPPO_Innovation_and_IP_WhitePaper_CN_202404.pdf查看。