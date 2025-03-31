OPPO Find X8系列三款旗舰新品外观亮相，直屏美学新标准

【天极网手机频道】3月31日，OPPO正式官宣亮相Find X8系列三款旗舰新品外观。作为OPPO 2025年重磅推出的直屏旗舰系列，「夜景人像神器」Find X8 Ultra、「轻薄小直屏」Find X8s、「爆品全新升级版」Find X8s+ 三大旗舰同时亮相，以一手掌握的轻盈手感，趁手称心的全新体验，以及行业领先的极窄边框设计，诠释出OPPO对于直屏美学的深刻理解。

一直以来，各大厂商几乎将曲面屏视为Ultra系列的“默认”选项，鲜有直屏Ultra问世。OPPO选择打破这一常规，相比传统超大杯通过曲屏实现视觉上的减薄，Find X8 Ultra用直屏设计宣告毫不遮掩的轻薄实力。同时，Find X8 Ultra带来全新配色「晨曦微光」，将科技与艺术完美糅合，成就直屏与色彩的完美邂逅。

OPPO Find X8s在机身设计方面也独具匠心，通过创新结构与精密堆叠工艺，OPPO将屏幕边框压缩至全球最窄1.25mm，同时大幅降低摄像头模组凸起，打造出轻薄小直屏。值得一提的是，Find X8s此次亮相全新配色「落樱粉」，搭配轻盈机身设计，柔和质感令人一眼倾心。「爆品全新升级版」Find X8s+ 此次也新增全新配色「风信紫」，以轻盈之姿，诠释优雅本色。

目前，三款旗舰新品在OPPO线下门店已开启预订，超前预订即可参与国补，享受至高500元补贴，此外还有磁吸套装礼盒、以旧换新、至高24期免洗等众多福利优惠。

了解更多关于全新OPPO Find X8系列的设计细节和技术故事，敬请持续关注OPPO官方微博。4月10日19:00，与全球用户一同见证全新Find X8 系列三款旗舰新品的惊艳登场。