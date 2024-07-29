OPPO K12x新增8GB+128GB版本，售价1099起

【天极网手机频道】近日，关于OPPO K12x这一机型，在OPPO官网新增了一个8GB+128GB版本，首发价为1099元，现已上架各大电商平台。天极网接下来带大家回顾一下关于OPPO K12x的参数配置。

图片来源：OPPO官网

亮点

同档位罕见的80W超级闪充，支持UFS融合快充协议，电池5500mAh，超长续航，DOU续航测试长达1.8h天，3.5mm耳机孔，立体声双扬声器，支持湿手触控，屏下短焦指纹。

参数配置

屏幕：6.67英寸 1080p 120hz OLED直屏，394 PPI，屏幕峰值亮度2100nit，全局亮度1200nit;处理器、内存和闪存规格：搭载高通骁龙695处理器 LPDDR4X+UFS2.2;摄像：前置1600万： f/2.4; FOV8205p;主摄5000万：f/1.8; 5P镜头;不支持OIS;后置人像200万：f/2.4; FOV89;3p镜头，定焦;外围参数：机身厚度8.1mm，重量约191g。

特殊服务

在官网页面，OPPO为此机型机主打造一站式的共享免费8000毫安时充电宝服务，手机没电也不用担心。前往附近的OPPO门店即扫即用，不仅充电快，借还更方便。

图片来源：OPPO官网