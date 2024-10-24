OPPO Find X8 外观体验：经久耐看且手感温润

科技圈的10月份其精彩程度不言而喻，新旗舰芯片、新的旗舰手机逐一浮出水面，在科技圈掀起一阵阵波澜，在10月24日的OPPO发布了新一代旗舰OPPO Find X8系列，OPPO Find X8作为OPPO新一代旗舰，肩负了打造OPPO超轻薄直屏旗舰的重任，天极网到手已经有一段时间了，其直边直屏质感和手感可谓是“果味十足”，那在性能和影像拍照部分等其它方面的具体表现如何呢？即将为你揭晓答案。

外观篇

拆开包装上手后的第一印象，这恰到好处的小屏幕和轻薄手感，令人着实爱不释手，天极网到手的是星野黑配色，相较于纯黑，倒是没有黑的过于深邃，倒不如说是一种典雅的灰，配合十分有质感的类肤磨砂后盖，经久耐看且手感温润，忍不住便想盘上一盘。

OPPO Find X8虽然边框是直角边框，但是后盖和边框的过渡没有觉得很割手，大拇指触摸后盖和边框边缘过渡极其舒适，很难察觉这是居然是凸起的棱角，后置摄像头模组Deco依旧为圆环设计，此外，如果是OPPO Find X7的机主，可以很容易察觉到此次OPPO Find X8的相机镜头凸起的程度明显缩小，仅凸起3.11mm，横屏状态的摄像头模组硌手的感觉有很大程度的改善。

点亮屏幕，透亮清晰的屏幕，极窄的边框，与iPhone16 Pro的边框相对比凭肉眼也很难观测到明显差距，仅1.45mm的宽度，并且是四边等宽，视觉体验极佳，令人忍不住为之惊艳OPPO的工艺水准，再到细节，其屏幕的R角的过渡曲率柔和且自然协调，官方称之为“黄金R角”。

OPPO Find X8初次上手给小编留下的第一印象，肯定是轻巧轻薄的手感和足以和iPhone 16 Pro掰一掰手腕的极窄边框，其克制的重量和镜头模组凸起，这是一款在重量和屏幕尺寸找到了合适的平衡点的手机，十分适合大众日常使用的手机。