谷歌Pixel Fold 2曝光：外观明显变化，有望搭载Tensor G4芯片

【天极网手机频道】作为一片新兴的市场，折叠屏手机在近几年成为了各大厂商发力的关键点，尽管整体手机市场持续下滑，但折叠屏这一细分品类却在今年两年一直持续上扬，国内外的主流手机厂商都先后入局抢占市场，竞争愈加的激烈起来。谷歌也在去年发布了筹备已久的首款折叠屏手机―Pixel Fold，但无论是外观设计上，还是功能配置上都有些落后。而在最近，关于谷歌即将推出的Pixel Fold 2折叠屏手机的消息不断曝光，包括其外观设计和配置信息。

从曝光的图片来看，Pixel Fold 2采用了全新的外观设计，外屏的边框相比前代相比要窄，翟凯后内屏更加接近于正方形，但暂时不知道具体的尺寸。其整体外形接近于一加Open，也就是OPPO Find N3，而前代产品就非常像OPPO Find N/N2。

摄像头模组也发生了比较大的变化，采用了一个位于左上角的独立相机岛，没有像前代一样有着非常明显的Pixel系列的元素。

而在核心配置上，有消息称它将跳过Tensor G3芯片，搭载 Tensor G4芯片，并配备 16 GB LPDDR5 RAM 和至少256 GB UFS 4.0 存储。不过值得Pixel Fold 2 目前正处于工程验证测试(EVT)阶段的初期，距离量产(MP)还需数个迭代，所以后续还是有着变化的可能。

Pixel Fold是在去年5月份正式发布的，而Pixel Fold 2的发布日期虽然谷歌方面还没有正式宣布，但如果它真要搭载Tensor G4芯片的话，则应该不会在今年5月份的谷歌I/O大会上发布，而是和Pixel 9系列一起在今年10月亮相。