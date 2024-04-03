　　销量猛飙至上代800%，轻薄折叠屏vivo X Fold3首销火爆空前

【天极网手机频道】经过一周等待，全新轻薄折叠屏旗舰vivo X Fold3系列迎来首销。新机一经发布便迅速引发了国内外消费者的抢购热情，短短一分钟销量即迅猛飙升至上代vivo X Fold2的800%，据vivo京东/天猫官方旗舰店数据显示，vivo X Fold3系列两款机型上线预售即被用户疯抢。目前，线上订单已排队至月底。

据了解，vivo X Fold3系列凭借轻至219克的轻薄机身和5700mAh的蓝海电池，创造了折叠屏轻薄和续航的双重新纪录。不仅如此，它更以比肩直板旗舰的影像能力和一应俱全的顶级旗舰配置。

在不久前结束的2024年博鳌亚洲论坛年会上，vivo X Fold3系列不仅荣膺官方指定用机，更成为全场瞩目的明星产品，吸引了众多海外人士争相体验，被其轻薄的手感、强劲的性能和行业领先的AI蓝心大模型所吸引，现场即刻抢购，出现断货状况。vivo X Fold3系列更是被海外媒体高度赞誉：“全球最轻、最薄、最强折叠屏”，并在海外市场同样掀起抢购热潮。

发布会当天，vivo X Fold3系列便刷新了vivo的预售记录，相比上一代vivo X Fold2增长了600%。这一惊人成绩不仅充分展现了vivo X Fold3系列强大的市场吸引力，更直接反映了国内消费者对这款最轻最强折叠屏的热烈追捧和高度认可。

迄今为止，219g全球最轻折叠屏

vivo X Fold3系列机身重量轻至219克，展开后单边最薄4.65mm，X Fold3 Pro也仅236克，不仅轻过众多直板旗舰，更创下了行业最薄记录，刷新了折叠屏手机轻薄的极限，成为迄今为止全球最轻薄的折叠屏手机。同时，vivo X Fold3系列采用全新超可靠铠羽架构，11倍抗摔的外屏铠甲玻璃、UTG超韧玻璃+抗冲击膜组合的内屏、15抗冲击力的军工级铠甲后盖，荣获双SGS五星认证，带来行业领先的超可靠品质。X Fold3 Pro更支持IPX8旗舰级抗水，进一步提升可靠性，为用户带来更安全、可靠的使用体验。

5700mAh蓝海大电池，刷新多项行业纪录

续航方面，vivo X Fold3系列配备等效5500mAh和等效5700mAh新一代蓝海电池双双突破折叠屏电池容量上限，采用行业领先的二代硅材料，微米级激光阵列刻蚀技术，以及手机行业全球首发的半固态电池技术，打破电池的不可能三角，实现「又大、又快、又薄」，更无惧严寒，低温也能长续航，刷新了折叠屏续航记录，带来超越直板旗舰的超长续航体验。

配置无短板，史上最强折叠屏

vivo X Fold3系列全面拉齐X100系列影像实力，再次将折叠屏的影像实力提升至行业巅峰。vivo X Fold3 Pro搭载了蔡司全焦段专业影像系统，包括采用了蔡司T*镀膜技术的超感光VCS仿生大底主摄、蔡司超级长焦和超视野超广角摄像头，完美再现vivo X100 Pro的长焦悬日、长焦微距等典型场景，还支持24mm、35mm、50mm、85mm和100mm五大人像黄金点位的蔡司全焦段人像大师，配合全新蔡司人像风格滤镜，为用户带来丰富多样且极具质感的影像体验。同时，vivo X Fold3 Pro更搭载了vivo自研的6nm影像芯片V3，实现折叠屏人像视频进入4K时代。

作为行业首款的AI大模型折叠屏vivo X Fold3系列搭载了全新OriginOS 4，融合了新升级的AI蓝心大模型，为用户带来了“一句话剪视频”、“小V帮记”等智慧有趣的便捷体验。更值得一提的是，vivo X Fold3系列更带来了首创的独一无二“轻折分屏”功能，只需轻折屏幕即可快速分屏，让分屏变得更便捷、有趣。

此外，vivo X Fold3 系列还支持手机、平板、网页、Windows、Mac五端协同，通过跨屏互联和无缝数据流转，轻松实现跨屏办公。vivo远控PC能够轻松连接Mac电脑，远程访问PC文件。vivo万能文档可打开包括Pages、Numbers、Keynote、CAD、PSD、Xmind等57种专业文件格式，支持格式转换，查看稳定流畅，为用户提供极大的便利和办公效率。

性能配置上，vivo X Fold3 Pro搭载第三代骁龙8 SPU旗舰芯片，与LPDDR5X内存、UFS 4.0共同组成新一代折叠性能铁三角，带来折叠屏最强的性能体验。vivo X Fold3系列搭载全球最新的三星E7大内屏，8.03英寸超大尺寸，以及91.8%的超高屏占比，局部峰值亮度更达到4500nit，更配备硬件级通话隐私保护、寰宇信号放大系统、红外遥控、立体声双扬、无线无损Hi-Fi，以及行业唯一3D超声波双屏指纹，旗舰配置一应俱全，无短板，带来行业绝无仅有的旗舰体验。

无论轻薄的手感、可靠的品质，还是行业最强的续航、无缝切换的换机体验，以及行业最强无短板的旗舰配置，vivo X Fold3系列无疑是年度最轻最强的折叠屏，确实很值得入手。4月3日，vivo X Fold3系列全渠道全面开售。而预售阶段太过火爆，现货已全面售罄，现在仅接受预定，发货时间已经排到4月下旬。建议想要入手这款折叠屏的网友尽早下单，希望大家都能体验到这款“史上最轻、最薄、最强的折叠屏灭霸”。

超旗舰平板vivo Pad3 Pro震撼亮相，综合跑分突破两百万大关

vivo全新一代的超旗舰平板vivo Pad3 Pro也于3月26日发布，产品采用3.1K+144Hz超感巨幕，搭载行业全球首发的天玑9300旗舰芯片，加之蓝晶芯片技术栈联合研发，综合跑分突破两百万大关。配备4低音单元+4高音单元的“超级8扬矩阵”，内置11500mAh超大电池，堪称无死角的旗舰配置，真正诠释安卓超旗舰平板。vivo Pad3 Pro即日起正式开售，起售价为2999元，首销还有额外的权益。

纯粹听感原声至上，开启静听新体验

此次共同发布的还有售价399元起的vivo TWS 4原声旗舰耳机。新品搭载第二代高通S3音频平台，采用行业首创的陶瓷钨原声振膜，实现了低音强劲高音细腻，带来Hi-Fi级音质原声体验。新品采用智能主动降噪方案，拥有55dB行业顶级降噪深度，并提供定制通勤降噪功能。超长续航带来持久畅快的使用体验，满足用户的日常使用需求。除此之外，vivo TWS 4 Hi-Fi版搭载全球首发第三代高通S3音频平台，带来全链路至臻Hi-Fi体验。售价399元的vivo TWS 4已经于3月26日正式开售，售价499元的vivo TWS 4 Hi-Fi版于今天正式开售。