OPPO携Find N3系列亮相中国电信2023数字科技生态大会

【天极网手机频道】11月10日，以“数字科技、焕新启航”为主题的2023数字科技生态大会在广州开幕。作为全球领先的智能终端制造商和中国电信的重要合作伙伴之一，OPPO携智能终端、企业业务解决方案、智行以及健康业务等模块亮相展会，全方位展现OPPO的数字技术创新成果。

最新上市的折叠旗舰OPPO Find N3系列亮相此次展会，Find N3凭借超轻薄折叠大屏、国密认证安全芯片等创新功能加持，开启移动新商务时代。同时，竖折旗舰Find N3 Flip也以行业唯一的超光影三摄，全面升级的独家竖向大外屏任意窗，以及新一代优雅时尚的折叠设计，成为小折叠的新标杆。基于Find N3 Flip的杰出产品力，国际数据公司IDC报告显示，OPPO在今年第三季度国内竖折折叠屏市场份额排名第一，前三季度折叠屏市场排名第二。

Find N3系列折叠旗舰吸引参展者驻足体验

在此次展会中，OPPO A2系列产品也同时亮相。作为唯一入围中国电信“深海行动”的性能机型，OPPO A2系列拥有512GB超大内存、5000mAh大容量电池的升级配置，冰晶紫、清波翠、静海黑三款配色以及全新设计工艺加持，让A2系列兼顾性能的同时，引领手机外观设计风潮。OPPO A2将于11月11日正式开售，此次率先亮相中国电信2023数字科技生态展，体现了OPPO与中国电信共同探索渠道深耕，为消费者提供优质产品服务的决心。

OPPO A2系列产品

除了智能手机，OPPO企业业务解决方案、OPPO智行、OPPO健康等业务模块也悉数亮相，吸引参会者们驻足体验。OPPO企业业务解决方案是一套以OPPO终端为基础，定制化服务为核心，全面融合行业资源，打造软硬服一体化解决方案，旨在为用户提供专业、高效的移动办公体验。

在车机互联领域，OPPO智行是一套跨终端全场景的系统出行解决方案。包含车管家、数字车钥匙、Car+车联、闪充上车、智能服务、手表车联、融合桌面在内的七项服务。目前已和零跑、特斯拉、宝马、理想、九号电动车等300家合作伙伴达成合作，其中涵盖汽车厂商、两轮电动车厂商、Tier1厂商以及出行服务方等。截止至目前，OPPO智行服务可支持近4000万辆车。

多年来，OPPO携手中国电信通过联合会员模式的销售服务体系，共同搭建和拓展终端权益，持续为消费者提供优质产品和可靠的售后保障。未来，OPPO将继续携手中国电信深化合作，持续革新用户体验，赋能产业升级。