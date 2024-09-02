vivo Y37系列持续热销中 ：涵盖一千至两千价多个价位区间

【天极网手机频道】从2024Q1和Q2季度来看，vivo作为国内手机出货量顶尖的大厂，其激活量名次位列前位，在国内市场有着十分出色表现。在今年七月和八月，更是为千元机市场带来了vivo Y37系列，有十分不错的竞争力。天极网带大家重新回顾一下vivo Y37系列的核心卖点和参数配置，如果有千元预算的小伙伴可以考虑vivo 发布不久的Y37系列。

vivo Y37m/Y37

在参数上，vivo Y37m/Y37共有三种配色，分别是远山青、凌光紫和黑夜紫，采用轻薄机身设计，兼顾续航和握持体验，整体重量约为185g;电池为5000mAh大电池，4880mAh额定值，支持15W充电;在屏幕方面，1612x720屏幕分辨率，最高支持90Hz屏幕刷新率;在生物识别方案，支持侧面指纹识别和面部识别两种解锁方式;500万像素前置摄像头，1300万像素后置摄像头，在处理器方面，CPU为天玑6300处理器，6nm处理器制程工艺;在软件技术层面，支持8+8GB运存扩展，通过存储压缩技术，128GB版本至高支持压缩10GB存储空间；此外，还具备多维度技术以实现缓解眼部疲劳、降低眼部不适感。

vivo Y37 Pro

Y37 Pro是相较于vivo Y37m/Y37在参数上有着不错的提升。在配色方面，Y37有杏色海天空之城和油液黑三个配色;电池方面为6000mAh，并且支持的为44w充电，有着出色的续航能力，Y37 Pro的重量也来到了199g;在屏幕方面，1607*720的屏幕分辨率，最高支持120Hz的屏幕刷新率;在生物识别方面，支持侧面指纹识别和人脸识别;前置500w像素，后置为5000w主摄加200w虚化副摄;在处理器方面采用的是第二代骁龙4处理器，4nm处理器制程工艺;其他方面，采用了磐石缓震结构，使得手机更加坚固耐用，如同磐石般可靠；此外，还拥有超大内存、双扬300%大音量、适老化贴心设计等特点，满足不同用户的需求。

总结

vivo Y37m/Y37是一款轻薄易持的智能手机，起售价为999元，Y37则为1199元起，其二者整体差异不大，Y37有更多的内存配置可选，两款机型支持8+8GB运存扩展，适合日常使用和摄影需求。其轻薄机身设计和大电池结合，为长时间使用提供保障。同时，高清前置和超清主摄满足了日常拍摄需求，适合喜欢自拍和记录生活的用户，对于追求高性价比的用户来说是个不错的选择。

vivo Y37 Pro对比vivo Y37m/Y37有着更强的性能，更好的续航和充电速度，并且还有更优的屏幕刷新率和后置摄像规格，在内存和闪存方面也有不错的提升，Y37 Pro轻薄的机身与强大续航能力相结合，提供了出色的用户体验。同时，其在护眼、机身设计、音质等方面的优化，也使得其在市场竞争中具有较强的竞争力。对于消费者来说，选择一款手机时，不仅要关注其硬件配置，还应注重其对用户体验的关注程度。