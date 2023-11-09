　　iQOO 12 Pro评测：可能是毫无弱点的次时代电竞旗舰标杆

【天极网手机频道】前言

iQOO手机自成诞生之初，就有着和别的手机品牌不一样的使命，每一代旗舰手机都是为了给予“极客玩家”次时代的性能、游戏体验。哪怕直到今日，iQOO的初心也从未改变过。在“性能这个赛道上”，iQOO一直都在默默低调的深耕，同时也去补充了很多来自“酷客”的建议。如今，iQOO 12系列发布了，我也拿到了iQOO 12 Pro，在使用了一周后，我发现这或许就是一部毫无弱点的次时代电竞旗舰手机标杆。

外观设计

首先我们还是先来看到iQOO 12 Pro的外观，这次的产品一共有三款配色，分别是赛道版的黑色、燃途红色以及我拿到的这款传奇白色。可以说传奇白色一直是iQOO数字旗舰系列的一个经典配色，好像每代产品要是缺了这个配色就“没那味了”。我们在机身上可以看到那道代代相传的“经典传奇三色纹”，巴黎钉底纹细节作为三色赛道的底纹，好像真有种把宝马握在手上的感觉，这也表示着iQOO对性能和操控的极致追求。

机身材质方面，iQOO 12 Pro传奇白色采用了白色瓷釉质感玻璃，实际观感出色，并且不易沾染指纹。详细来看在白色瓷釉质感玻璃上有着无数立体棱锥纳米光学纹理组成的纯净白色，这个玻璃还会在光线反射下营造出不一样的观感。

屏幕

屏幕可谓是手机最为重要的部件之一，因为用户就是需要花费大量时间在这块屏幕上娱乐、工作。iQOO 12 Pro这次国内首发了三星2K E7 144Hz 全感屏，屏幕尺寸为6.78英寸、分辨率为3200 x 1440、最高支持144Hz刷新率，屏幕峰值亮度高达3000nit，我相信这些数据已经可以体现出这块屏幕的含金量了吧。此外，这块屏幕还搭载了LTPO无极变化技术，手机系统会自适应的去控制屏幕刷新率，简单来说就是更加智能更加省电。

性能配置

在芯片升级这一块，iQOO 12 Pro并没有为了抢首发而去首发，而是花费了更多时间打磨产品。带来了新一代的性能铁三角，首先就是第三代骁龙8芯片，这绝对就是目前安卓阵营的性能天花板芯片，采用了台积电的4nm N4P工艺制成，有着更快的信息、游戏处理速度。

在芯片架构方面，第三代骁龙8芯片是1+5+2的全64位架构，有着1颗3.3GHZ Cortex X4超大核+5颗(3颗3.14GHz+2颗2.96GHz) Cortex/A720 大核+2颗2.6GHZ Cortex A520小核。相比上一代骁龙8芯片，CPU整体性能提升30%，能效提升20%，整体SoC能耗降低10%，娱乐兔跑分215万+。

运行内存方面，iQOO 12 Pro搭载了LPDDR5X内存，理论速率达8533MbpS，iQOO 12 Pro最高可选16GB运行内存，这运行内存都快比一些电脑还大了。

此外，如果你是一个也和我一样是一个原神玩家，你就会发现一些手机在进入原神地图的时候加载特别慢，这就是手机USF闪存速度造成的。iQOO 12 Pro身为一款全能电竞旗舰手机，采用了USF4.0技术，相比前代技术连续拷贝文件性能提升40%，解压大文件性能提升29%，随机读性能提升38%。

专属电竞芯片

除了性能芯片外，iQOO作为电竞手机行业的先锋者，还在iQOO 12 Pro上加入了专属电竞芯片-Q1。这枚芯片通过iQOO的能力定制和自研算法实现了游戏真正意义上的低延时插帧超分技术，简单来说就是同时提高游戏帧数以及分辨率。

这里我再重点和大家强调一下iQOO 12 Pro的帧数感知技术，这个技术是通过芯片对游戏场景“逐帧”识别和负载计算，实现精准的调度分配，最后可以让手机在合适的CPU频率下，以更低的负载实现游戏稳帧运行，绝不浪费一丝电量。

为了实现这个功能，iQOO针对DAU前500的游戏进行逐个分析，对每个游戏的特性、画质、帧率、功耗等模块摸排，最后有结合游戏插帧技术的内容，实现了35+款适合游戏超分的技术功能，一些游戏的支持列表小编也列在上方了。

性能实测

在性能实际测试方面，我们选择了现在市面上比较主流的三款游戏，分别是王者荣耀、原神以及崩坏：星穹铁道。

在王者荣耀极限画质超高帧下，iQOO 12 Pro的帧数能做到平均120.4帧，并且微小卡顿、卡顿以及严重卡顿都是为0，整体的表现还是十分优秀。

来到压力大一些的开放世界手游原神，同样在设置中把所有的画质都调到最高，可以从图上看看到，整个平均帧数依旧是稳定在了60帧左右，中间出现了一些卡顿是因为场景切换的缘故。

最后再来看到目前最火的崩坏：星穹铁道，同样在测试前我们把画质设置都调整至最高，再来到地图中进行随机跑图测试。从数据上来看，游戏的平均帧数为60.2，并且小卡顿、卡顿以及严重卡顿都是为0。

超分超帧体验

今天的重点还是这个我期待很久的超分超帧游戏体验，因为目前来说大多数手机在运行原神的时候，基本都是低分辨率画面。但iQOO 12 Pro这次基于自研电竞芯片Q1，带来了超越游戏内原生最高帧率以及超高清分辨率体验。

这里我还是拿原神来做示范，大家都知道目前原神最高是只能开启60帧的，但我们在开启插帧后，帧数显示虽然会掉到48，但是经过iQOO 12 Pro的插帧后，玩家的实际游戏体验能来到144帧数。

在超分设置这一块我们可以调整到900P、1.5K分辨率、2K分辨率，配合上iQOO12系列的插帧技术，我们有三种选项，分别是超高画质1.5K+72帧、超高画质2K+60帧以及高画质900P+144帧。

900P分辨率

1.5K分辨率

2K分辨率

(上面的骰子分别900P、1.5K、2K)

这里大家仔细看人物头发的细节以及背后的云朵还是可以看出差距的，当然为了更加明显，我们把人物胸口的骰子放大看一下，这就很能直接感受到超分功能带来的差距了。

散热

超高的性能芯片代表了手机上限，但能不能稳住这个上限可就事关散热了。这一点iQOO就做的很有意思，通过大量的调研并且联合了中央研究院游戏团队，他们发现对高频触碰区有针对性的进行温度调节这样的效率最高。

详细来看，iQOO的设计团队，在iQOO 12 Pro上搭载了一块面积高达5705mm2的不锈钢VC均热板，不锈钢冲压工艺不仅可以提升VC面积利用率，还进一步加快内部热循环速度。在左后盖-左手握持位置的这个位置，iQOO的设计师把SoC位置向左调整，这就导致了主板热源与电池盖距离拉远，可以更好的控制发热。在屏幕的左右两侧，也就是我们大拇指按压的位置还单独增加了石墨散热膜，让用户接触手机的手指部分更加凉爽。

游戏前温度31.5

游戏一个小时后温度38.9

并且在不影响机身强度和信号的前提下，iQOO 12 Pro搭载了低温航空级别的铝中框，这样的设计可以优化传热路径，改善游戏边框发热情况，用户长时间游玩游戏握持也不会出现烫手的情况。最后，iQOO 12 Pro还有着升级后的温控算法，结合大数据信息优化算法，可以辅助实现更好的温控管理。

续航

iQOO 12 Pro前代产品同样的电池体积下，却带来了更大的电池容量，内部是一块5100毫安时的超极石墨烯电池(支持120W超级快充和50W无线快充)。那么为什么同样的体积下，电池容量却增加了呢，这里我也是深入的去了解了一下产品研发的幕后。

详细来看，这块5100毫安时的超极石墨烯电池有着多次极片冷压技术压缩体积带来的更大能量密度。并且采用了全新石墨叠层重构技术，把用于快充的石墨烯放置于最上层，高能量密度层置于下层。这样在充电的过程中既可以利用上层快充石墨实现快速充电，又能够通过下层高容量石墨实现高能量密度。

在我的实际测试下，把iQOO 12 Pro的电量放完至关机，五分钟充入百分之29、 十分钟充入百分之49 、十五分钟充入百分之66 、二十分钟充入百分之81、 二十五分钟充入百分之95、29分钟充满。当然这个测试结果仅供参考，大家实际拿到手机后，充电时间根据手机温度、室温以及电池状态都会发生一些偏差。

在续航测试这一块，我也是进行了常规测试以及重度游戏测试。首先是常规使用模拟测试，在电量为100的情况下，游玩一小时王者荣耀剩余电量百分之93、看一小时视频剩余电量百分之88、刷一小时微博剩余电量百分之81、听一小时音乐剩余电量百分之78、待机四小时剩余电量百分之71。

再来到重度游戏测试，也是手机电量为100的情况下开始，游玩两小时王者荣耀剩余电量百分之82、游玩两小时原神剩余电量百分之43、游玩一小时崩坏星穹铁道剩余电量百分之24。

OriginOS 4

这次的iQOO12系列也是出厂就搭载了OriginOS 4系统，要说这个新系统最大的升级点是什么，就以我自己的体验来说肯定是AI大模型加持后的私人助手。我们可以随时呼出蓝心小V查询照片、机票、天气，甚至还可以询问他如何玩游戏以及最近很火的AI画图现在的小V也可以做到，这里我也是用一张动态图给大家演示一下。

影像

在我的固有印象中，电竞手机和潜望长焦、大底主摄这些要素是毫不沾边的。但当我仔细研究过iQOO 12 Pro，我发现这款所谓的电竞手机，还有着旗舰拍摄手机的能力。详细来看，iQOO 12 Pro的主摄像头为5000万像素，有着1/1.3”传感器尺寸和1.197wm单位像素尺寸，拍出的照片解析度绝对够高，随拍即是大片。

此外，这枚6400万像素潜望长焦更是深深让我折服，等效焦距70mm，支持三倍光学变焦、10倍高清变焦、最大100倍的混合变焦以及微距拍摄。值得注意的是，这次iQOO 12系列采用全新的旗舰级潜望式长焦镜头，不进行裁切就可以实现有效6400万像素输出。也就是说，iQOO12系列通过出色的硬件配合行业领先的画质优化算法，就能够实现更加清晰的长焦画质。最后iQOO 12 Pro 还有一枚素质不错的5000像素超广角镜头，日常使用绝对也够了。

话不多说，我们直接来看看iQOO 12 Pro的样张。

总结

在iQOO 12 Pro这台手机上，我看到了iQOO品牌自成诞生之初就一直没有忘掉的初心，那就是为一群“固执的极客”带来这个世界上性能最顶级的产品。并且在iQOO品牌的发展中，虽然他们以电竞体验为核心，但每一代iQOO旗舰给用户带来的都是全方位的极致性能，无论是充电、影像、屏幕还是系统等等，真正的做到了内外出众，毫无弱点。不知道你心目中的性能旗舰是什么样子，但此时此刻iQOO 12 Pro就是我心目中的性能旗舰。