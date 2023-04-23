兼顾影音娱乐和高效生产体验，年度全能真旗舰平板vivo Pad2上手评测

【天极网手机频道】除了手机和笔记本电脑，如今还有很多人都会入手一款平板电脑。平板电脑能处理许多手机目前尚不能处理的事情，又比笔记本电脑小巧轻便，随身携带也不会占用太多地方，更关键的是平板的大屏满足了大家追剧玩游戏的视觉体验需求。近日vivo推出第二代平板产品vivo Pad2，凭借全球首发的UI自适应引擎和芯片级智能防蓝光两项硬核科技，不仅让vivo Pad2拥有更完美的旗舰级体验，奠定“大屏真旗舰”产品定位，而且拉升了平板行业对旗舰产品的标准，将安卓平板体验推向了全新的高度。接下来不妨一起来简单上手一下这款旗舰产品吧。



vivo Pad2

作为第二代旗舰产品，vivo Pad2秉承了vivo平板自首创之日起即坚定的设计标签“用旗舰配置打造真旗舰性能平板”，放弃了传统主流的屏幕方案，深度定制了一块全新的12.1英寸2.8K 、144Hz超感原色屏，6.9mm极窄边框设计带来88.1%超高屏占比，更广阔的画面视野给用户带来更高效、更绚丽、更沉浸的满级超大屏旗舰体验。



vivo Pad2

vivo Pad2的这块屏幕不仅获得了德国莱茵低蓝光认证，而且其首发的芯片级智能防蓝光技术能够逐帧分析显示内容中有害蓝光的比例，在保证显示色彩准确的前提下进一步减少蓝光量。加上内置的类自然光亮度调节能够结合时间变化模拟类自然光的细微动态变化，缓解长时间用眼疲劳;舒眼自然色温调节则通过内置色温传感器，根据夜间环境自适应调节色温，就算在暗光环境下使用也不会觉得刺眼。



vivo Pad2

后盖设计上vivo Pad2延续了上一代航空铝一体化机身设计，6.59mm机身厚度，整机重量585g，时尚且轻薄的同时兼顾高强度，轻松握持便于携带，拿在手里妥妥的时尚感。配色上拥有远山灰、晴海蓝、星云紫三款，让大家有更多的选择。



vivo Pad2

性能上，vivo Pad2搭载了采用台积电4nm制程工艺的标杆集天玑9000旗舰处理器，3.05GHz超大核三丛旗舰CPU架构、10核GPU以及PC级缓存设计，可轻松爆发超百万跑分的强悍性能，较上代平板提升了42%。至高12+512GB超大内存轻松实现多应用同时工作，时刻保持高速运作，做到流畅不耽误事。



安兔兔跑分

此外，vivo Pad2配备自研六扬超级音响系统，内置4颗全频单元和2颗高频单元，10.2cc超大音腔可以轻松爆发超出想象的澎湃声场。由vivo金耳朵声学团队专为平板全新打造的Super Audio音效可在游戏中定向放大脚步声，帮助玩家听声辨位;以及增强观影立体声和低音效果，配合12.1英寸旗舰大屏，带给用户真旗舰的沉浸视听体验。



vivo Pad2

为提供更好的旗舰体验，vivo Pad2全球首发的UI自适应引擎技术解决了应用横屏不适配的问题，让用户可更自在、更省心使用第三方应用软件。加之OriginOS 3平板定制系统最大程度解锁了大屏纵向空间，基本上热门应用都可以完美匹配全新大屏，横屏浏览体验效果更佳。



vivo Pad2

vivo Pad2还兼顾了“高效生产”方面旗舰体验，搭配全新的vivo Pencil2、vivo智能触控键盘2和OriginOS 3平板定制系统，实现更全面的跨屏协同，并支持WPS文档多开、手写原子笔记等功能，帮助大家更高效办公和学习。



vivo Pencil2

用户可以在设置中找到【快捷与辅助】选择【多任务】，将功能打开之后即可实现多任务同时处理。



多任务

vivo Pencil2的连接与充电操作比较简单，只需要将vivo Pencil2吸附在Pad音量键一侧靠右的位置即可与Pad建立连接并充电。vivo Pencil2不仅首发搭载了全新的仿真书写反馈引擎，还首次加入了线性马达，用震动去还原拟真的触感，就跟用笔在纸上写字一样自然。



vivo Pencil2连接



vivo Pencil2充电



触感反馈

vivo Pencil2还可以实现全局标注，只需要用vivo Pencil2在屏幕右上角内滑，即可对当前屏幕内容进行圈画标注，还可以选择画笔、橡皮擦清除等功能。

全局标注

vivo Pencil2还可以当做“遥控器”，演示PPT的时候轻划笔身就可以控制翻页;投屏的时候手指长按手写笔前端的平面区域即可打开投屏指示器，大屏设备上就会出现虚拟激光点。



vivo Pencil2投屏演示操作

此外，手写笔可以开启“随手写”功能，此功能开启后用户只需要在输入框内通过手写笔进行手写输入，系统会自动转为文字进行搜索;如果想要删除文字，只需要划掉即可。当然还可以进行文字对调的操作，在相邻的文字间使用手写笔画出对调符号即可交换范围内文字的位置。



随手写



文字删除



文字对调

全新vivo智能触控键盘2的触控板更大，手势触控体验更佳，还有行业首发的Windows/Mac双系统快捷键，让用户随心切换，还会将快捷键详细罗列出来;而且只需要套上vivo Pad2就能实现精准秒连，快速不延时。



Windows快捷键



Mac快捷键

续航方面，vivo Pad2内置10000mAh超大电池并且配备44W闪充，轻松支撑用户尽情刷剧玩游戏，完全摆脱平板续航焦虑。



充电实测(数据仅供参考)

vivo Pad2首发搭载OriginOS 3平板定制系统，支持更全面的跨屏协同。手机平板碰一下，就能投屏、传文件，还能跨屏接力写文档、看视频;通过全新的vivo办公套件，还能与电脑协同，用一套键鼠控制两台设备、相互拖放文件。同时还支持远程控制电脑、WPS文档多开、Jovi扫描等功能。

总结

新一代vivo Pad2在极致均衡用户热衷于平板的大屏、性能、轻便、高效、续航等多重需求下实现了显示、护眼、性能、高效、配件全方位体验升级，兼顾了“影音娱乐”和“高效生产”两方面旗舰体验，打造出年度全能真旗舰平板。