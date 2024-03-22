荣耀全新AI战略引领行业创新，荣耀Magic6至臻版开启人机交互新体验

【天极网手机频道】在刚刚结束的春季旗舰新品发布会上，荣耀发布荣耀Magic6至臻版、荣耀Magic6 RSR 保时捷设计、AI PC荣耀MagicBook Pro 16等一系列智能设备。除此之外，荣耀还发布了引领端侧体验变革的全新AI使能全场景战略，平台级AI赋能包括手机、平板、笔记本、可穿戴设备等不同的设备进行跨设备跨操作系统的平台级AI能力，在平台级AI加持下的多模生态，利用AI驱动跨系统协作与交互，可以让不同系统的设备及应用快速识别和理解用户意图，将AI真正引入PC端，构建全新的PC交互模式，进入AI PC新时代。

此次荣耀Magic6系列全新发布的荣耀Magic6 至臻版与荣耀Magic6 RSR 保时捷设计两款旗舰手机，带来了重构手机直连卫星通信解决方案的荣耀鸿燕通信、全新升级的第二代青海湖电池、超耐摔的荣耀巨犀玻璃、抓拍更强的荣耀鹰眼相机、持续引领的护眼技术，以及引领操作系统变革的魔法OS等六大行业引领技术创新。

其中，荣耀Magic6 至臻版在外观设计上更为奢华和大气，流溪饰带和双缝线再搭配高端工艺皮纹，充满力量感又十分优雅;荣耀Magic6 RSR 保时捷外观设计从保时捷的LOGO到跑车的各个设计细节中都能找到标志性六边形的身影;为了复刻跑车原色及其金属质感，荣耀Magic6 RSR 保时捷带来了经典的“玛瑙灰”以及时尚的“冰莓粉”两款配色，前者豪华而不失深沉的细腻感，后者炫彩夺目同时又雅致奢华的精致感，让产品在精致稳重的外形下平添了动感的视觉体验。



荣耀Magic6 至臻版



荣耀Magic6 RSR 保时捷

荣耀Magic6系列带来全新升级的单反级荣耀鹰眼相机系统，实现了更大的动态范围、更强的感光能力、更强的远视能力、更好的动态视觉。在此基础之上，荣耀Magic6 至臻版将自动驾驶行业领先技术引入手机影像系统，业界首次搭载基于LOFIC横向溢出集合电容技术的影像传感器，1200点激光雷达阵列对焦系统支持领先的60FPS对焦检测，实现单反级对焦体验，让手机行业首次实现单反级全向运动抓拍。

在智能系统方面，荣耀Magic6系列推出的AI深度使能的突破性操作系统MagicOS 8.0，不仅开启了手机操作系统基于意图识别的人机交互新体验，还实现了智慧互联、流畅性能、隐私安全、美学设计四大领域的体验进化。

例如标志性的交互功能“任意门”，平时大家在手机上进行跨应用之间的操作，需要在不同应用之间来回切换时，任意门就可实现基于荣耀端侧平台级AI大模型的数据化学习和个性化习惯通过感知中台，再基于多模决策引擎，让各种跨应用操作轻轻一拖即可直达需求。

再例如灵动胶囊在魔法OS 8.0上结合YOYO建议，提供胶囊、卡片、声音、眼控等多模态智慧体验，可实时显示“打车、外卖、航班、火车、快递、音乐播放、电影、游戏、系统服务等8类场景”的任务状态，你想知道的各种信息，“瞥一眼”手机即可知道。

荣耀全新AI战略引领行业创新，进一步证明了荣耀在全球科技领域的领先地位以及其将中国优秀产业链资源与全球创新相结合的决心和实力。

目前荣耀Magic6系列的标准版和Pro版产品火热销售中，价格4399元起。本次发布会新登场的荣耀Magic6 至臻版配有天穹紫和墨岩黑两种配色，提供16GB+512GB、16GB+1TB两个存储容量版本，售价分别为6999元和7699元，于2024年3月18日21:08开启预售，3月22日10:08在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，感兴趣的用户不妨前往官网进行了解。