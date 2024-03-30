媒体点评荣耀Magic6系列影像，影像超大杯实力一骑绝尘

【天极网手机频道】产品的优劣，绝非仅凭参数和理论便可论断。真实的用户体验和媒体的专业评测，才是衡量实力与品质的有力证明。相较于厂商的单方面介绍，媒体和用户的实际体验反馈往往更加贴近产品本质，具有更高的参考价值。

3月29日，@荣耀手机官微放出了Magic6至臻版/RSR 保时捷设计收获的点评视频，汇总了包括天极网、腾讯数码、凰家评测、等在内的几十家媒体/KOL的专业观点。

其中Magic6系列的1200点激光阵列对焦系统、单反级全向运动抓拍、LOFIC技术、外观设计、第二代青海湖电池等得到了较高的评价。蜂鸟网给予“抓拍实力超群”的评价，天极网认为其“刷新了拍摄对焦天花板”，凰家评测点评它“不仅视觉出众，握持手感也非常独特”，腾讯数码赞誉新机“成片率非常非常的高”。

从媒体点评中不难看到，荣耀Magic6至臻版&荣耀Magic6 RSR保时捷设计手机以其创新的激光雷达对焦技术、单反级全向运动抓拍，成功打破了传统手机对焦技术的局限，其「单反级」的拍摄体验也成功征服了媒体与用户。

在移动影像快速发展的今天，消费者对手机摄影的要求早已不仅仅局限于照片的质量，更加关注拍摄过程中的体验和细节捕捉能力。其他的手机对焦技术往往受限于环境光线和拍摄对象的速度，要么成片模糊有鬼影，要么动态范围不足缺少细节。影像抓拍对焦痛点困扰消费者已久，各家媒体过去在评测行业产品时也多有诟病。

针对这一痛点，荣耀Magic6系列开发了业界首款手机移动端基于LOFIC技术的影像传感器H9800，将FWC电子容量提升至270K/Pixel，对比传统像素，提升9倍左右，并使动态范围相对于传统传感器提升3档以上，实现了15EV，理论动态范围甚至可以比肩视频旗舰a7s3。

除了LOFIC技术，荣耀Magic6 至臻版&RSR 保时捷设计还搭载了1200点阵列dTOF激光器件。在保证规格领先的前提下，厚度比iPhone相应模组缩小19%。结合实际体验来看，荣耀Magic6系列可以做到随拍随有。除了对焦性能出色外，荣耀Magic6系列在拍摄效果上也表现出色，其色彩还原准确、细节表现丰富，能够呈现出更加真实、生动的画面。其影像综合表现，打破了媒体、消费者对旗舰影像的原有印象。

在其他方面，荣耀Magic6系列同样深受媒体/KOL的好评。比如荣耀绿洲护眼屏，兼具高亮度与低功耗;荣耀金刚巨犀玻璃，提升10倍耐摔耐刮;独立安全存储芯片，平时用起来真是满满的安心感;荣耀鸿燕通信带来手机直连卫星服务;第二代青海湖电池配合都江堰电池管理系统，续航体验拉满。

可以说，Magic6系列一方面是影像一骑绝尘、软硬件拉满的顶级旗舰，另一方面也是屏幕、护眼、性能乃至AI、通信特性表现全面的全能旗舰，是实至名归的“旗舰王者”。在当前智能手机行业内卷严重、同质化问题突出的下半场，荣耀Magic6系列以其差异化的创新技术脱颖而出，屡屡给消费者市场带来惊喜，为手机摄影领域树立了新的标杆，自然可以赢得媒体与消费者的好评。对于近期想购置新机以及喜欢手机摄影的朋友来说，荣耀Magic6系列将会是一个值得考虑的选择。