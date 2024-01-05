人像模式实现轻松抓拍，Find X7 系列带来全新哈苏回眸人像

【天极网手机频道】即将在1月8日发布的Find X7 系列公布了全新的哈苏大师影像特性。Find X7系列将首次支持哈苏回眸人像能力，第一次为手机的人像模式带来捕捉动态的能力，可以清晰捕捉动感瞬间，让手机的人像模式第一次能实现轻松抓拍。

得益于哈苏回眸人像，Find X7 系列可以清晰捕捉人像动态瞬间，并通过全新升级的人景分离算法精确计算出人物运动姿态下的主体与背景环境，提供难以置信的抠图精度，甚至连飞扬的发丝也可以被准确计算并分离。

人像既是用户的高频场景，也是计算摄影技术的集大成者。通过超光影影像系统，FindX6系列和Find N3系列的专业哈苏人像实现了领先行业三年的人像摄影效果。而通过与哈苏联合打造的全新一代超光影影像系统，Find X7 将提供再次出众的人像摄影。

通过超光影图像引擎，专业哈苏人像会对面部的光影进行雕琢，借助细腻的影调变化，打造有立体感的人像，突破传统人像模式对面部过度提亮以及抹平光影的粗暴处理。在专业哈苏人像中，OPPO率先实现了内渐变效果以及渐进式的景深计算，真正模拟光学的虚化效果，准确传递人物与整体环境的空间关系。

了解更多 Find X7 系列新品信息，可关注OPPO官方微博。2024年1月8日14:30将正式举办新品发布会，届时敬请前往OPPO官网等直播平台观看。