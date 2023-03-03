OPPO Find N2 Flip 慕紫今日上市：16+512GB高配版仅6999元

【天极网手机频道】3月3日，OPPO 官方宣布，OPPO Find N2 Flip 折叠屏手机慕紫 16GB+512GB 高配版今日全新上市，新版本将于今晚20:00正式开售。据了解，作为OPPO第一款上下折叠形态的产品，Find N2 Flip首次定义了3.26英寸、比例17:9的任意窗，这是目前竖向折叠形态中尺寸最大的外屏。以创新性的交互方式，这块“任意窗”带来更便捷、更高效的解决方案，支持多场景服务卡片，无需打开手机即可快速回复消息、查看天气、录制语音备忘录、打开计时器等等。针对这块大屏，OPPO还开发了互动电子宠物功能，无论何时点亮外屏，它们都在默默陪伴在用户身边。

OPPO Find N2 Flip主摄搭载5000万像素IMX890超感光大底传感器，即使在暗光环境下，也能呈现令人惊叹的画面细节与丰富色彩。旗舰影像模组在哈苏超清画质引擎和马里亚纳® MariSilicon X的加持下，带来更加专业的画质表现。同时，Find N2 Flip支持45°-110°多角度自由悬停功能，提供延时摄影、腰平取景、低角度拍摄等多种丰富玩法。

OPPO Find N2 Flip还一次性解决了竖向折叠手机的续航、折痕、信号等难题。4300mAh的超大电池，配合能效比出色的天玑9000+处理核心，轻松支持一小时视频通话、两小时社交媒体和五小时听音乐等操作，打消用户续航焦虑。同时配合44W超级闪充，仅需23分钟即可将电池电量从几乎耗尽状态充至50%，不到一小时即可充满。OPPO Find N2 Flip 慕紫 16GB+512GB 高配版售价6999元，将于今晚20:00正式开售，感兴趣的朋友不妨多多关注。